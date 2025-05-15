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    民進黨高雄市長初選首見議員「掛看板」！黃彥毓公開「挺賴」

    高市議員黃彥毓掛看板表態力挺立委賴瑞隆。（黃彥毓提供）

    高市議員黃彥毓掛看板表態力挺立委賴瑞隆。（黃彥毓提供）

    2025/05/15 08:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨下屆高雄市長選舉黨內初選出現第一位「掛牌」表態的高市議員！市議員黃彥毓一夜之間在選區掛出10面看板，喊話「兄弟同心、一起打拼」，力挺立委賴瑞隆參選下屆高雄市長。

    黃彥毓表示，他與賴瑞隆共事近20年，兩人皆於前市長陳菊任內擔任幕僚，情誼如同師兄弟；他強調，賴瑞隆連續18次獲評「優秀立委」，不止破紀錄、更持續在創紀錄，此外在立法院為高雄爭取超過6千億元經費，是實實在在的行動派，對高雄建設與發展貢獻卓著。

    他指出，賴瑞隆對高雄未來有明確規劃，包含都市更新、升級工業基礎、半導體聚落、AI產業、海洋經濟、農漁發展與觀光會展等「六支箭」產業策略，展現其深刻的政策思維與執行藍圖。

    黃彥毓強調，賴瑞隆是有願景、有魄力、執行力強的領導者，更是道德操守禁得起考驗的政治家，呼籲民進黨在此關鍵時刻更需團結一致，推出最強候選人，他相信賴瑞隆的行政經驗、問政能力與對高雄的深厚感情，將獲市民認同，帶領高雄穩健前行。

    高市議員黃彥毓掛出十面看板挺賴瑞隆。（黃彥毓提供）

    高市議員黃彥毓掛出十面看板挺賴瑞隆。（黃彥毓提供）

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