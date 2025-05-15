台南藍營偽造連署起訴書曝光 四叉貓：公投也是黨工抄名冊

台南地檢署偵辦台南市國民黨部抄寫名冊罷免綠委案，副主委莊占魁（綠衣者）遭起訴。（資料照）

2025/05/15 09:47

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市黨部人員涉罷免連署偽造文書，遭台南地檢署偵辦，網紅四叉貓昨也在臉書整理出起訴書的諸多重點，包含市黨部書記長洪菽珮因擔心連署書數量不足，直接請幹部下載黨員名冊並進行抄寫，還透露這是「老方式」，因為過去公投也這麼做。市黨部副主委莊占魁還說，收集連署書的擺攤就是擺個形式，只是為了拍個照、有個證據。

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，南檢上週依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。

四叉貓昨在臉書發文分享起訴書的相關重點，他po出起訴書第16、17頁的截圖顯示，市黨部書記長洪菽珮請幹部劉金輝去下載50個安平區的黨員名冊，施前陣（安平區+安南區黨部執行長）下載50個黨員名冊後，洪菽珮就交代同組人員當場抄送這些黨員資料寫連署書。

劉金輝認為，收集連署書的擺攤就是擺個形式，因為台南黨部副主委莊占魁私底下說，第一階段擺攤，是為了拍個照、有個證據。四叉貓解讀，這就是「弄個形式給大家看，以後就能抄名冊了」。

至於台南市議員王家貞曾傳訊給洪菽珮質疑：「劉金輝是在搞什麼，叫年輕人直接抄黨員名冊沒問題嗎？」王家貞也曾直接打電話給洪菽珮痛斥：「叫年輕人抄名冊，劉金輝是什麼東西。」四叉貓解讀，這顯示王家貞早就知道黨部在抄名冊了。

在起訴書的第14、15頁也顯示，洪菽珮雖然反對偽造提議人名冊這種「老方式」，但在台南市黨部督導罷免案名冊造冊下，洪擔憂罷免林俊憲第一階段數量不足，因此還是要求劉金輝、施前陣提供黨員名冊，並由在場的不詳黨工進行抄寫。另外會稱「抄名冊」是老方式，是因為之前「公投」也有抄黨員名冊偽造連署書情形之事實。

而在起訴書的第50頁提及，王家貞於今年2月11日曾傳訊息給洪菽珮，透露「讓在我服務處part time的年輕人永融當領銜人我也完全不知道」、「我是個不會做假的人，罷免該罷，這樣子關起門抄抄名字罷的了誰呢」？

在起訴書的第14、15頁顯示，洪菽珮雖然反對偽造提議人名冊這種「老方式」，但因擔憂罷免林俊憲第一階段數量不足，因此還是要求劉金輝、施前陣提供黨員名冊，並由在場的不詳黨工進行抄寫。（圖擷自臉書）

台南黨部書記長洪菽珮直接請幹部下載黨員名冊並進行抄寫，台南黨部副主委莊占魁還說，收集連署書的擺攤就是擺個形式，只是是為了拍個照、有個證據。（圖擷自臉書）

而在起訴書的第50頁提及，王家貞於今年2月11日曾傳訊息給洪菽珮，透露「讓在我服務處part time的年輕人永融當領銜人我也完全不知道？」、「我是個不會做假的人，罷免該罷，這樣子關起門抄抄名字罷的了誰呢？」（圖擷自臉書）

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