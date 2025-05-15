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    議員總質詢最愛問什麼 高市陳慧文AI團隊曝排行

    高市議員陳慧文團隊運用AI，彙整出前37位完成總質詢的議員，所質詢的17類議題。（陳慧文特助林力宏提供）

    高市議員陳慧文團隊運用AI，彙整出前37位完成總質詢的議員，所質詢的17類議題。（陳慧文特助林力宏提供）

    2025/05/15 00:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會定期大會總質詢持續中。市議員陳慧文團隊運用AI，彙整出前37位完成總質詢的議員所質詢議題，大致可區分17類，最愛問的前三名，分別為交通改善、地方基礎建設、智慧城市與社會福利。

    陳慧文特助林力宏，嘗試以AI彙整製作出5月6日到5月14日間、37位議員質詢圖；AI區分為17類，被問最多的是交通改善15.7%，其次是地方基礎建設13%，智慧城市與社會福利都是11.1%並列第三。

    而17類別中又以交通系列比重最高，包括交通改善15.7%、交通建設7.4%、交通安全改善2.3%、停車政策改善0.9%，4個交通類別占比逾四分之一。

    林力宏說，剛入行不算久，曾向其他服務處同仁探詢，如果要知道哪位議員講了什麼議題、應該去哪裡查詢?對方回應要上去聽（官網直播或錄影），逐字稿要很久很久才會好。

    他覺得被動等待會失去先機，不如自己嘗試製做，遂將摘要、逐字稿、關心的議題類別，都透過AI歸納分析，結果繪製出一個圓。

    他說明，透過這張圖可大概掌握議員質詢項目，也凸顯社會比較在意的問題、變動與發展，也可做為老闆（陳慧文）、服務團隊蒐集議題的參考。

    林力宏除了將圖表交由陳慧文運用，也PO在個人臉書分享，其他團隊幕僚朋友留言「好猛」、「太厲害了」，林力宏謙虛回應這不難啦，會幾個工具就好了。

    高市議員陳慧文有年輕團隊與AI相挺。（翻攝官網）

    高市議員陳慧文有年輕團隊與AI相挺。（翻攝官網）

    高市議會總質詢持續中，陳慧文團隊製作出議員質詢圖。（記者王榮祥攝）

    高市議會總質詢持續中，陳慧文團隊製作出議員質詢圖。（記者王榮祥攝）

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