藍營誣指違法助講不道歉 矢板明夫再批：不認真又不負責

印太戰略智庫執行長矢板明夫。（資料照）

2025/05/15 00:43

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印太戰略智庫執行長矢板明夫近日到基隆為「基隆絕沛」站台宣講，遭國民黨指控其行為已違反選罷法和移民法，外國人不得參與我國選舉、罷免之宣傳活動，結果矢板明夫馬上秀出中華民國護照狠狠打臉藍營，表示他早在去年就取得我國國籍，藍營不求證就檢舉、指控別人。他14日再PO文批，藍營到現在連一句道歉和解釋都沒有，說明這些人做事既不認真又不負責！

矢板明夫14日深夜在臉書發文，「大家對我取得台灣國籍一事非常感興趣。我認為，基隆市國民黨部在完全沒有求證的情況下，胡亂指控別人，顯示了他們做事不認真。他們現在所做的事情、並不是為了維護台灣的法律尊嚴，而是在被罷免的聲浪中，不知道該怎樣回應人民的憤怒，所以胡亂貼標籤、攪局。這樣的人從政是很令人遺憾的事。」

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他說，「對於國民黨基隆市黨部指控我違反選罷法一事。我引用了中選會的解釋。現在罷免都沒有成案，所以沒有任何所謂「違反選罷法」的嫌疑。國民黨的相關人士對法律的認知非常不正確。完全屬於烏龍爆料。另外，我去年就加入了中華民國的國籍，成為台灣人。我評論本國的政治人物，包括立法院立法委員是不是稱職的問題，是我作為國民的基本權利，是屬於我的言論自由。迄今為止我完全沒有接到任何來自國民黨的電話求證。對於昨天的錯誤指控，也沒有任何道歉和解釋。說明這些人做事既不認真又不負責！」

矢板明夫最後表示，「大罷免已經進入白熱化的階段。現在全國有30人達到門檻，4人沒有達到。目前只剩下林沛祥的罷團還在努力之中。今天聽說，離法定門檻還有大概6000票的差距。林沛祥的父親是前市長、母親是前立委，屬於最具有代表性的台灣一黨獨裁時代的特權階級。他自以為是上層1%的菁英，把所有對他不滿的人士，都看作是值得同情的『社會邊緣人』。這種認知，和民主社會的常識格格不入。為了台灣社會的進步，大家繼續加油！」

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