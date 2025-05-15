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    曾嗆買台積電趙偉國判死緩 昔抗中資紫光要角「覺得療癒」

    中國紫光集團前董事長趙偉國被判死緩。（圖翻攝自X平台）

    中國紫光集團前董事長趙偉國被判死緩。（圖翻攝自X平台）

    2025/05/15 06:55

    首次上稿 00:10
    更新時間 06:55

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2015年曾撂話「買下台積電，合併聯發科」的中國紫光集團前董事長趙偉國，14日驚傳因貪汙、非法牟利、背信等罪被判「死緩」。對此，當年與成大電機教授李忠憲、張順志、台大電機教授林宗男等人組成「奇遊團」，挺身擋中資紫光的科技專家許美華，同日在社群吐露心聲。

    綜合中媒報導，吉林省吉林市中級人民法院14日一審裁定，趙偉國涉犯貪污部分，「判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身」，並處沒收個人全部財產；為親友非法牟利部分，判處有期徒刑5年，併處罰人民幣1000萬元（約新台幣4200萬元）；背信損害上市公司利益部分，判處有期徒刑3年，併處罰金人民幣200萬元（約新台幣841萬元）。

    對此，許美華14日晚間在臉書發文：「好多朋友傳來這個最新消息，雖然紫光早就破產，趙偉國早就被關，但看到這些還是覺得療癒。其實，早在2020年底，對岸傳來紫光破產的消息，從那時候開始，我就得到救贖了。從2015年入冬開始的反紫光戰役，到2020年底，前後不過六年，就看到紫光跟趙偉國的現世報，這是我這輩子開始相信，善惡終必有報，這世界還是有公理的。這次剿匪大罷免也是一樣，任何出賣台灣的叛徒，一定會有報應！」

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