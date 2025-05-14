台南「體1」運動公園乏人問津 朱正軒批形同「蚊子館」

永康「體1」運動公園場地破舊。 （南市議員朱正軒提供）

2025/05/14 22:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「體1」運動公園是台南永康區少數的運動場地之一，不過市議員朱正軒指出，區公所每年花140萬元向台糖租地，但因場地破舊乏人問津，形同「蚊子館」。

「體1」運動公園目前由永康區公所代管，園內設有4個籃球場、4個網球場及1座壘球場。南市議員朱正軒指出，籃球場為露天設計，無法遮風避雨，早已不符市民需求；網球場設施老舊，壘球場則有碎石與積水問題，完全稱不上是1座合格的體育公園。

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朱正軒強調，永康區公所每年花費140萬元向台糖租用該地，本應提供民眾良好的休閒去處，可是目前場地破舊、設施不良，如今卻成為人煙稀少的「蚊子館」，實屬資源浪費。

他建議體育局積極介入規劃，整體規劃很重要，不能只就單1球場改善，應該設法讓該地重新具備吸引人潮的功能，例如將網球場改為永康最缺乏的人工草皮足球場、為籃球場加設太陽能屋頂以遮陽避雨、規劃寵物活動區，或與工務局合作建置特色遊戲場。體育局作為主管機關，應提出有效規劃，活化場地、造福民眾。

南市體育局回應表示，會勘「體1」網球場後，請教專家意見，估計建造人工草皮足球場需要兩千多萬，將先請區公所提報計畫，向體育署爭取經費，有經費後再繼續推動。

永康「體1」運動公園使用率低。 （南市議員朱正軒提供）

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