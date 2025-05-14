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    找回親子時光！戒掉手機成癮 台南市府鼓勵「家庭數位公約」

    南市家庭教育中心發表「找回親子時光」短片，鼓勵親子共訂「家庭數位公約」。（記者洪瑞琴攝）

    南市家庭教育中心發表「找回親子時光」短片，鼓勵親子共訂「家庭數位公約」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/14 21:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應5月15日「國際家庭日」，南市府今（14日）發表「找回親子時光」短片，內容聚焦在親子共處時手機使用的議題，透過「三不三要」口訣短影音，提醒家長關注孩子的網路使用情況，並鼓勵親子共同訂立「家庭數位公約」，預防網路沉迷問題，一起建立健康、自律的網路使用習慣。

    全職媽媽周小姐分享經驗說，過去經常為了孩子上網問題爭執不休，但自從與孩子一同制定「家庭數位公約」後，衝突明顯減少，雙方也更能理解彼此的想法。孩子的專注力與自律性提升不少，家庭互動變得更有溫度，也重新發現生活中有許多值得一起探索的美好事物。

    2025年國際家庭日以「家庭為本的永續發展政策」為主題，教育局長鄭新輝說，數位科技迅速發展，深刻影響孩子的日常，家長若能先理解孩子的心理需求，更有效引導孩子建立自律的網路使用習慣。

    家庭教育中心主任張冰嫈表示，為鼓勵家長學習正確數位教養知能，並陪伴孩子體驗多元有趣的生活經驗，將於5月17日在安南區安慶國小舉辦「愛家515 共築好時光」，將有精彩表演、親子闖關、互動體驗以及街頭藝人演出，邀請親子一同參與，在歡笑中共度珍貴的親情時光。

    「找回親子時光」短片聚焦手機使用議題。（台南市教育局提供）

    「找回親子時光」短片聚焦手機使用議題。（台南市教育局提供）

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