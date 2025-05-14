歐盟擬加入CPTPP牽動全球 邱志偉：台灣入會難度恐上升

民進黨立委邱志偉。（資料照）

2025/05/14 21:09

〔記者陳政宇／台北報導〕瑞典擬提議，歐洲聯盟（EU）加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。立法院推動台灣加入CPTPP策進會長、民進黨立委邱志偉今（14日）評估，此舉可能對世界貿易格局產生革命性影響，但歐盟國家同時與中國有深厚經貿往來，若歐盟真的入會，恐讓台灣入會的難度上升。

邱志偉表示，他多次走訪CPTPP成員國，呼籲各國支持台灣，但若歐盟也加入CPTPP，他評估不會遭到成員國太大的反對，更能讓CPTPP成為連結歐亞美洲的重要經貿組織，也有望成為繼WTO之後最大的世界自由貿易區。若CPTPP能排除中國入會，將使CPTPP成為美中兩大世界經濟體外，世界經濟發展的第三種選擇，排除美中貿易戰的影響，故台灣必須強力爭取入會。

請繼續往下閱讀...

邱志偉進一步分析，若歐盟真的入會，恐讓台灣的入會難度上升。雖然台灣與歐盟國家普遍友好，但歐盟國家同時也與中國有深厚經貿往來，台灣需仰賴日本更強力的支持。前總統蔡英文此刻正在歐洲訪問，相信CPTPP入會議題也會受到矚目，若英國能大力支持台灣入會，將對台灣未來爭取其他歐盟國家的支持產生重要影響。

此外，邱志偉認為，相較蔡前總統就任一週年時選擇新南向國家媒體專訪，總統賴清德就職週年率先接受專訪的國際媒體，是日本而非美國，其戰略意圖相當明顯。特別是美國關稅與世界政經動盪之際，日台關係是重中之重，若台日都能成為CPTPP成員國，對於和美國共同打造去中化的「非紅供應鏈」，絕對是加成效果。

邱志偉透露，他上個月才剛訪問日本，與日本國會「日華懇」CPTPP研究小組召集人會面，目的就是要積極爭取日本支持台灣加入CPTPP。日本始終支持台灣入會，仍面臨其他成員國的壓力，但日方有高度意願與台灣在氫能、半導體、無人機等領域的展開合作；而賴總統此時向日本喊話，將對台日經貿合作產生重要助益。

邱志偉強調，台灣當前有意在國防、能源、科技等領域，與美國強化合作，相信與日本在相關領域的合作也能增強，未來賴總統推動國際經貿的方向，也必然與此息息相關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法