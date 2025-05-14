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    蔡英文會晤IPAC創辦人！裴倫德贈「這首詩」致敬 背後寓意曝光

    IPAC共同創辦人裴倫德（左）與蔡英文（右）在哥本哈根民主高峰會上會晤。（圖翻攝自Luke de Pulford_X平台）

    IPAC共同創辦人裴倫德（左）與蔡英文（右）在哥本哈根民主高峰會上會晤。（圖翻攝自Luke de Pulford_X平台）

    2025/05/14 20:32

    相關新聞請見：登哥本哈根高峰會 蔡英文：台灣的存在有助牽制中國擴張

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前總統蔡英文展開卸任後二度訪歐行，昨（13日）應邀赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」發表演說，並與對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人裴倫德（Luke de Pulford）會晤。今天（14日）獨立網路平台「沃草」曝光2人交流內容，裴倫德還特別「贈詩」給蔡英文，致敬她面對威權壓力仍不退縮，帶領台灣在國際綻放光彩。

    蔡英文擔任總統時，曾受邀以視訊方式參加哥本哈根民主高峰會，這次是她首度親自出席並發表演說，高峰會參與者有許多各國重量級政治人物，包括前英國首相強森（Boris Johnson）、曾在任內訪台震驚國際的美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等。值得注意的是，這次高峰會上頻繁提及「Taiwan」，還舉行了預計今年會公開上限的台灣電視劇《零日攻擊》第一集世界首映。

    發表完演說後，蔡英文也與IPAC創辦人裴倫德等人會晤。IPAC被各界稱為「抗中大平台」，由39個國家及歐洲議會超過250跨黨派國會議員組成，是近年來各國國會相繼通過「聯大2758號議不涉台」等挺台決議的重要推手。「沃草」今天分享獨家訪問到裴倫德與小英交流的內容，小英向裴倫德等人表示，台灣原本覺得自己在國際上被孤立，但IPAC證明了事實並非如此，當今國際社會上也有越來越多國家，關注台灣的情勢並表達支持。

    裴倫德則在會晤現場送上一幅題字給小英，上頭寫著南宋詩人陸游所寫《落梅二首》中的「雪虐風饕愈凜然，花中氣節最高堅」，這首詩頌揚的是，在嚴寒風雨中仍昂然綻放的梅花，贈上此詩句是向小英致敬，她在任內堅守台灣民主自由，面對威權壓力，也從不退讓。

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