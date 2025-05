蔡英文會晤IPAC創辦人！裴倫德贈「這首詩」致敬 背後寓意曝光

2025/05/14 20:32

相關新聞請見:登哥本哈根高峰會 蔡英文:台灣的存在有助牽制中國擴張

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕前總統蔡英文展開卸任後二度訪歐行,昨(13日)應邀赴丹麥「哥本哈根民主高峰會」發表演說,並與對中政策跨國議會聯盟(IPAC)共同創辦人裴倫德(Luke de Pulford)會晤。今天(14日)獨立網路平台「沃草」曝光2人交流內容,裴倫德還特別「贈詩」給蔡英文,致敬她面對威權壓力仍不退縮,帶領台灣在國際綻放光彩。

請繼續往下閱讀...

蔡英文擔任總統時,曾受邀以視訊方式參加哥本哈根民主高峰會,這次是她首度親自出席並發表演說,高峰會參與者有許多各國重量級政治人物,包括前英國首相強森(Boris Johnson)、曾在任內訪台震驚國際的美國前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等。值得注意的是,這次高峰會上頻繁提及「Taiwan」,還舉行了預計今年會公開上限的台灣電視劇《零日攻擊》第一集世界首映。

發表完演說後,蔡英文也與IPAC創辦人裴倫德等人會晤。IPAC被各界稱為「抗中大平台」,由39個國家及歐洲議會超過250跨黨派國會議員組成,是近年來各國國會相繼通過「聯大2758號議不涉台」等挺台決議的重要推手。「沃草」今天分享獨家訪問到裴倫德與小英交流的內容,小英向裴倫德等人表示,台灣原本覺得自己在國際上被孤立,但IPAC證明了事實並非如此,當今國際社會上也有越來越多國家,關注台灣的情勢並表達支持。

裴倫德則在會晤現場送上一幅題字給小英,上頭寫著南宋詩人陸游所寫《落梅二首》中的「雪虐風饕愈凜然,花中氣節最高堅」,這首詩頌揚的是,在嚴寒風雨中仍昂然綻放的梅花,贈上此詩句是向小英致敬,她在任內堅守台灣民主自由,面對威權壓力,也從不退讓。

Whenever this work feels tough I’ll try to remember @iingwen’s warm words of encouragement tonight. pic.twitter.com/JyP9vafSQr