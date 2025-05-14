苗栗基層藍營鎖定罷免曾玟學 鍾東錦籲按下「停止鍵」

苗栗縣長鍾東錦。（資料照）

2025/05/14 19:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗罷免藍營立委邱鎮軍、陳超明2階連署，12日宣告件數不足未送件，苗栗基層藍軍士氣大振，並鎖定無黨籍議員曾玟學，為罷免議員2階連署主要對象。曾表示大罷免是一場「瘟疫」的苗栗縣長鍾東錦今（14日）呼籲，希望苗栗縣議員的罷免案，也應按下停止鍵，消解罷免瘟疫，從苗栗開始。

鍾東錦指出，針對苗栗縣第一選區立委陳超明與第二選區立委邱鎮軍的罷免案，因連署人數未達門檻，公民團體選擇不送件，避免造成公務人員的負擔，他表示尊重。不過，他始終認為執政黨對於在野黨發動大罷免的動作，不但創下「惡例」，更引來在野黨的反撲，而在這個過程中，也看到人民對於政府的公信力盪然無存。所幸苗栗縣民展現高度理性，兩起立委罷免案均喊停，為地方穩定釋出正向力量。

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鍾東錦呼籲，苗栗目前仍有縣議員罷免案，也應按下停止鍵，如此才能讓民意代表專注在地方建設與民眾需求，不應陷入無止境的政治鬥爭。他更呼籲中央執政黨與在野黨，應各自節制，停止相互報復式的罷免行動，避免將社會推向更深層的對立與混亂。

鍾東錦並強調，尤其行政院提出的「桃竹苗大矽谷計劃」，目前仍在苗栗縣政府積極推動中，唯有摒除成見，停止無謂的政治鬥爭，才能真正回應人民的期待，讓中華民國台灣走回正軌。他盼望從苗栗出發，展現台灣政治理性的力量，帶動全國走向合作與建設的正向循環。

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