批鄭英耀禁學生赴中交流「打臉賴清德」 蕭旭岑：應主動請辭下台

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照）

2025/05/14 21:42

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暑期赴中交流高風險 教長鄭英耀：不鼓勵甚至禁止反對只想到中國

〔記者施曉光／台北報導〕教育部長鄭英耀今天受訪時說，禁止、反對中小學甚至大學生與中國交流，馬英九基金會執行長蕭旭岑晚間批評，鄭英耀違反憲法與兩岸人民關係條例，限制國人行動自由，恐嚇學子不得赴中國交流，已經明顯不適任，應該自請下台。

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蕭旭岑指出，賴清德總統才剛接受「日本經濟新聞」專訪呼籲，希望兩岸進行交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流，教育部長卻馬上打臉總統，違反總統政策，鄭英耀更應下台負責。

蕭旭岑說，全世界都無法與中國脫鉤，連祭出關稅戰的美國總統川普都主動調整與中國達成協議，值此國際局勢風起雲湧，兩岸關係緊張之際，鄭英耀竟粗暴要中斷兩岸青年學子交流，明顯危害台灣利益，給賴清德添亂，有這樣的教長，我們對台灣的教育還有期待嗎？

蕭旭岑說，中華民國憲法增修條文與兩岸人民關係條例是兩岸民間往來交流的法理依據，連主管機關的陸委會都不敢中斷兩岸交流，鄭英耀憑什麼？有賴清德的授權嗎？有經過行政院院會同意嗎？立法院有通過修法嗎？教育部長管理全國各級教育，掌握所有資源，當部長表態要禁止兩岸學生交流，即使於法無據，中小學甚至大學校長敢不聽嗎？這不是刻意恐嚇製造寒蟬效應嗎？

他呼籲賴清德與行政院長卓榮泰表態，鄭英耀要禁止兩岸學生交流，是否代表政府立場？如果是，台灣與中國簽訂的23項協議包括ECFA，是不是也要廢止？如果不是，就請鄭英耀辭職負責，並向全國各級學校學生與家長道歉。

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