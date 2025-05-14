罷免馬文君、游顥2階延長賽 民團號召鄉親「一起勇敢」

投一罷免立委馬文君的志工，繼續出來宣傳並提供民眾連署。（「All罷馬」罷團提供）

2025/05/14 19:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大罷免二階連署階段接近尾聲，投一罷免馬文君、投二罷免游顥公民團體，為了拚收件數達130%，目前已展開2階連署「延長賽」，繼續設站點供簽或交連署書，預計收件到三十日，投一罷馬團隊本週五晚間會在埔里第一銀行連署點舉辦「一起勇敢之夜」，「南投阿美」等志工將會接力宣講、催票。

罷免2階連署達標並已交件的投一罷免馬文君、投二罷免游顥罷團，因為交件數各為111%和117%，在縣選委會審查過程中若剔除不合格或一階提議連署者，擔心會無法達到選民數的10%，因此志工們已重新歸隊，並開始申請路權、在多個定點設連署站點，罷馬團隊將再召集志工，協助展開家訪收件；罷游團隊志工則會到夜市宣傳、擺攤。

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投一罷免馬文君和投二罷免游顥團隊，目前離安全目標份數各為1800份和2500份，兩罷團預定收件到5月30日，兩區各有公告連署簽署和收件的站點，請還未簽連署書的民眾，到這些站點填寫或交寫好的連署書。另外兩團隊也將製作文宣，提醒收到縣選委會寄發的查詢單後，勾選是本人簽署並蓋章後，以掛號信寄回縣選會。

罷馬團隊為了讓更多埔里人知道2階連署進入「延長賽」，本週五（16日）晚間7時到9時，在埔里鎮第一銀行路權連署點舉辦「一起勇敢之夜」，在交件記者會說出「你害怕的，我也會怕，不如我們一起勇敢」的志工「南投阿美」，將和其他幾位志工輪流宣講，希望有更多還未連署的大埔里鄉親，為了更好的埔里、更有希望的台灣，勇敢站出來連署。

罷馬團隊本週五晚間，將在埔里第一銀行前舉辦「一起勇敢之夜」。（「All罷馬」罷團提供）

罷免立委游顥團隊的志工，繼續設站點，請未連署的鄉親出來連署。（「去游除垢 」罷團提供）

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