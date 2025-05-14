「鯤鵬會」遭爆台大辦統戰營隊招生會 陸委會：涉違反兩岸條例

陸委會表示，本案前經民眾檢舉，鯤鵬會涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已於4月29日移請教育部進一步了解，未來將會同相關機關依法處理。（資料照）

2025/05/14 19:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣經濟民主連合今日召開記者會揭露，「中華鯤鵬會」長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖交流營隊，並不斷借用台大等場地進行招生說明。陸委會強調，鯤鵬會涉違反兩岸條例第33條之1，與中方黨政單位之合作行為，已移請教育部了解。

經民連調查發現，中華鯤鵬會將於5月17日至18日分別在台中科技大學（T211教室）、陽明交通大學（賢齊館春耕軒）與台灣大學（博雅教學館301教室）舉辦鯤鵬暑期交流團說明會，並透過Facebook、Instagram與Dcard等平台進行宣傳，實質上在校園內宣傳統戰營隊，而教育部至今仍被蒙在鼓裡。

請繼續往下閱讀...

經民連指出，鯤鵬會協助中國國台辦宣傳有高度統戰意涵之惠台政策，包含協助宣傳「台灣學生獎學金管理辦法」明訂，獲獎學生須「認同一個中國」、「擁護祖國統一」，這些獎補助條件非單純經濟誘因，而是帶有強烈政治輸誠與規訓。

民進黨立委林宜瑾痛批，統戰教育已經幽微地滲透入校園各處，不能任由國家的青年學子們接受偏誤的中國資訊，甚至被當作統戰宣傳樣板一部分。教育部、陸委會應追究為什麼讓統戰營隊入校宣傳，更應補破網，要求「重複參與中國特定組織」且「具政治意圖之統戰活動者」等相關類型的行為人，都要負經費來源透明化的主動申報義務。

陸委會表示，這類團體從事這些活動由來已久，但由來已久未必就是對的。本案前經民眾檢舉，鯤鵬會涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已於4月29日移請教育部進一步了解，未來將會同相關機關依法處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法