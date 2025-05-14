為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「鯤鵬會」遭爆台大辦統戰營隊招生會 陸委會：涉違反兩岸條例

    陸委會表示，本案前經民眾檢舉，鯤鵬會涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已於4月29日移請教育部進一步了解，未來將會同相關機關依法處理。（資料照）

    陸委會表示，本案前經民眾檢舉，鯤鵬會涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已於4月29日移請教育部進一步了解，未來將會同相關機關依法處理。（資料照）

    2025/05/14 19:41

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣經濟民主連合今日召開記者會揭露，「中華鯤鵬會」長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖交流營隊，並不斷借用台大等場地進行招生說明。陸委會強調，鯤鵬會涉違反兩岸條例第33條之1，與中方黨政單位之合作行為，已移請教育部了解。

    經民連調查發現，中華鯤鵬會將於5月17日至18日分別在台中科技大學（T211教室）、陽明交通大學（賢齊館春耕軒）與台灣大學（博雅教學館301教室）舉辦鯤鵬暑期交流團說明會，並透過Facebook、Instagram與Dcard等平台進行宣傳，實質上在校園內宣傳統戰營隊，而教育部至今仍被蒙在鼓裡。

    經民連指出，鯤鵬會協助中國國台辦宣傳有高度統戰意涵之惠台政策，包含協助宣傳「台灣學生獎學金管理辦法」明訂，獲獎學生須「認同一個中國」、「擁護祖國統一」，這些獎補助條件非單純經濟誘因，而是帶有強烈政治輸誠與規訓。

    民進黨立委林宜瑾痛批，統戰教育已經幽微地滲透入校園各處，不能任由國家的青年學子們接受偏誤的中國資訊，甚至被當作統戰宣傳樣板一部分。教育部、陸委會應追究為什麼讓統戰營隊入校宣傳，更應補破網，要求「重複參與中國特定組織」且「具政治意圖之統戰活動者」等相關類型的行為人，都要負經費來源透明化的主動申報義務。

    陸委會表示，這類團體從事這些活動由來已久，但由來已久未必就是對的。本案前經民眾檢舉，鯤鵬會涉及違反兩岸條例第33條之1與中方黨政單位之合作行為，已於4月29日移請教育部進一步了解，未來將會同相關機關依法處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播