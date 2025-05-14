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    首頁　>　政治

    「鯤鵬會」違反人民團體法 內政部限6/6前改善否則解散

    台灣經濟民主連合召開記者會揭露，「中華鯤鵬會」長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖交流營隊。（記者廖振輝攝）

    台灣經濟民主連合召開記者會揭露，「中華鯤鵬會」長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中參與具政治意圖交流營隊。（記者廖振輝攝）

    2025/05/14 18:41

    〔記者李文馨／台北報導〕中華鯤鵬會遭揭露，長期配合中國對台統戰，牽線台灣學生赴中參與具政治意圖的交流營隊，在我國高等教育機構內推動中共統戰認同工程。內政部表示，該團體運作不符「人民團體法」規定，昨依規核予警告處分，並限於6月6日前改善，如不改善將予以解散處分。

    經民連表示，鯤鵬會於2016年由新黨副主席李勝峰創立，其宗旨主張「今天正確認識中國大陸，明天台灣才有能力做正確的選擇」；並指鯤鵬會協助國台辦宣傳惠台政策，如推廣台灣學生獎學金，要求獲獎者須「認同一個中國」、「擁護祖國統一」。

    經民連也說，鯤鵬會長年與中國各省市台辦合作舉辦營隊，由台辦人員全程陪同接待，參與學生在社群平台分享相關經驗，除機票費外，其餘費用皆由中方支付。

    內政部表示，鯤鵬會未依法令及章程規定，定期召開理、監事會及會員大會，目前會務運作不符「人民團體法」規定，內政部13日依規核予警告處分，並限期該會於6月6日前改善，如不改善續將予以解散處分。

    對於鯤鵬會申借學校場地，及辦理學生交流營隊涉及統戰行為一事，內政部則回應，將移請教育部查明。

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