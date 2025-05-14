新版財劃法明年上路 桃園市議員憂計畫型補助款大減

新版財劃法實施，桃園統籌分配稅款雖然增加，但議員們擔心計畫型補助款會大幅減少，圖為捷運綠線G07站施工情形。（記者謝武雄攝）

2025/05/14 19:05

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會今天由財主單位工作報告，3黨議員質詢聚焦新版財劃法實施後，桃園市雖然初估可增加259億元，但中央一般補助款及計畫補助是否受到影響？財政局長歐美鐶說，新版財劃法明年開始實施，259億元只是估算，還是要看實際分配總額，新版財劃法實施後，中央沒有那麼多錢補助地方建設，但是減少部分還是不及增加稅款。

歐美鐶答詢，明年的預算會按新版的財劃法編列，財政部也會在今年8月底公布各縣市政府的新版統籌分配款金額，但衡量中央稅收可能減少，應該不到259億元，另計畫型補助款可能會減少，或要求地方負擔比例增加，不過，新版的財劃法把餅做大，估計桃園市整體預算還是會增加。

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歐美鐶也提到，中央今年給桃園統籌分配款平均每個月29億元，2月因為營業等稅短收，所以一直短撥，目前短撥還26億元，財政部有說到6月會撥足。

另一般補助款是由主計總處撥款；主計處長林世杰也提到，今年中央政府總預算須由行政院自行調整刪減636億餘元，行政院尋求釋憲中，由於救濟結果未確定，中央將38.4億元補助款中的20.6億元改列為未分配數，並視救濟結果予以配合修正。

議員彭俊豪質疑，統籌分配稅款雖增加259億元，但是中央的計畫型補助款會大幅減少，尤其是桃園軌道建設多、經費負擔重，擔心「失去的比增加還多」；議員黃瓊慧、魏筠也認為，這兩年的計畫型補助款桃園高達3、4百億元，新版財劃法實施後很難再有這樣的補助；議員議員許家睿也認為，桃園市統籌分配稅款看似增加比例是六都第一，但別忘了桃園市目前是重大建設齊頭並進，這樣的分配方式對桃園不公平。

議員林政賢、黃婉如認為，明年桃園市的統籌分配款雖然會增加，但其他補助會減少市府要及早做好規畫。

議員謝美英指出，主計總處一紙公文將20.6億元一般性補助款改列為「未分配數」，白話來講就是「不給了」，呼籲市府硬起來向中央交涉爭取該補助的經費。

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