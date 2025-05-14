批4+1國假修法品質粗糙被酸 苗博雅直球對決：我有欠國民黨喔？

苗博雅批藍白國假修法立法品質粗劣。（資料照）

2025/05/14 19:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白9日聯手三讀通過《紀念日及節日實施條例》，增加「4+1」國定假日，引發產業界與行政部門關切。北市議員苗博雅近日在政論節目上，批評藍白立法品質，結果卻有藍白粉嗆「苗博雅要不要回去看她2015的影片？」，意指苗博雅立場反覆，但苗博雅今天（14日）直球對決，反問該酸民「關於國定假日，我2015年的論述，跟現在有矛盾嗎？」

立法院9日三讀通過增加4天國定假日，勞動節也改為全國放假，遭質疑是「政策買票」，為的是撲熄大罷免怒火。但令人傻眼的是，該案通過後，國民黨立委王鴻薇12日質詢行政院人事總處人事長蘇俊榮時，竟然提問：「以下半年來看，9月與10月會有比較多連假，是否會分散到11月放假？」讓鄉民們看了直搖頭。

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而苗博雅近日在政論節目中表示，「勞工需要休息，多放假我也覺得是好事，其實之前這個7天假的問題，我都覺得這7天假都要還來，他們這一次只有4+1，還欠2天啊，要再加油再努力。重點是這些假要放哪幾天，這是要好好討論，從勞工休息權觀點，一年當中不會只有10月要休息啊，那其他的11個月咧？」

苗博雅接著批評藍白立法品質有夠粗糙，總是在三讀前才把列為「最高機密」的最終版本拿出來表決，目的就是要讓有不同意見的人來不及發表不同意見，民眾也不會知道正反意見在哪裡。「現在國民黨搞這個假期安排不妥當的地方在於，它的最高機密版把太多連假集中在單一一個月叫10月。這東西正本清源來講，國民黨要做一個政績，當然可以做，但為什麼不走黃國昌10年前最愛講的『委員會中心主義』？在委員會裡面大家把這些假平均分散到每個月，我覺得這才是對勞工最有保障的方案。」

「但現在哪有什麼委員會中心主義？委員會討論好了節日、紀念日，結果到了院會之後突然提出一個最高機密版直接把先前討論的做掉，然後在網路上嗨喊『還假於民』。王鴻薇現在說要請人事總處幫忙解決10月連假太多，要不要挪到11月的問題，這個就是之前藍白胡亂刪預算，叫主計總處幫忙算的翻版啦！」

苗博雅這段評論今天被分享到Threads上引發討論，但有藍白粉卻留言嗆「苗博雅要不要回去看她2015的影片？」，意指苗博雅立場反覆。對此，苗博雅今下午發文直球對決，「我問一句就好：關於國定假日，我2015年的論述，跟現在有矛盾嗎？講得出來嗎？我2015年反對砍假，2016反對砍假，直到2025，我仍然多次公開說支持增加7天國定假日。有前後不一或矛盾嗎？」

苗博雅直言，「問題是，除春節外，全年國定假日應該儘量均勻分布在每個月份。全年增加七天，沒叫你把假期集中在單一月份。我認為七天假應該優先安排在原本缺少國定假日的月份（沒有國定假日的3、7、11、12月，只有1日中秋節的8、9月，以及只有1天勞工專屬假的5月），我認為合適的新增7天假是：314反侵略日、519白色恐怖記憶日、715解嚴紀念日、801原住民族日、921國家防災日、1120世界兒童日、1210世界人權日。」

她接著說：「若新增我構思的七天，全年各月份都有國定假日，而且名正言順。比藍白那個三讀通過後，才發現過度集中在10月，還要甩鍋人事總處的最高機密版好多了吧。那你可能會問我怎麼沒提案？我不是立委要怎麼提案？不認真不用心不讀書不聽別人意見的爛委草率立法，不能批判嗎？說好的監督有權力的人呢？欠7天只還4天，還集中在單一月份，這樣就要把國民黨捧上天嗎？我有欠中國國民黨喔？」

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