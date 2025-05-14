國台辦稱扣統戰帽子 陸委會打臉揭富美宮「人神分離」規避手法

中國泉州富美宮未經申請來台遶境，我官方掌握該廟董事長陳淑賢是另組一團，以「農業科技參訪」名義來台，藉此規避宗教交流審查，12日已經離台。圖為陳淑賢以前接受中媒訪問畫面。（圖取自西瓜視頻）

2025/05/14 18:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕泉州富美宮未經申請非法來台遶境，企圖染指白沙屯媽祖遊庄活動，遭質疑宗教統戰。中國國台辦今天反嗆，「民進黨當局」對這種行之有年的交流活動，動輒扣上統戰帽子，就要阻擾限制。陸委會駁斥，中國人士來台宗教交流，如果光明正大，就應該按程序申請。

福建泉州富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為主題，由台人恭請「蕭太傅」神尊來台遶境，連日拜會台灣各地方宮廟、蕭氏宗親會、里長，企圖參加與中國毫不相干的白沙屯媽祖遊庄，把台灣當成「中國廟」轄區來巡行。

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國台辦發言人陳斌華在新聞發布會稱，泉州富美宮主祀蕭王爺，自古以來就有「送王船」習俗，歷史上有多艘王船穿越海峽漂到台灣，當地民眾都會在王船靠岸之地興建王爺宮廟供奉，並奉富美宮為「祖廟」。

針對富美宮董事會人員來台，未依規申請宗教交流，陸委會將查處。陳斌華反嗆，「民進黨當局」對這種行之有年的交流活動，動輒扣上統戰帽子阻擾限制，台灣經濟民生有那麼多結構性問題，還面臨美國高關稅霸凌的挑戰，能不能多做點得民心的事。

對此，陸委會表示，泉州富美宮董事會這次採用「人神分離」、「兵分兩路」的模式規避審查。神明金身是由台灣人恭迎來台，但富美宮董事會事前致函台灣各宮廟，邀請參與「遶境」活動，並由台灣在地協力者在幕後串聯協助神轎遶境。

陸委會直指，而富美宮董事會人員則刻意在同一時間以「農業科技交流」名義申請來台。雖然在台期間並未參與神明遶境活動，但曾兩度試圖申請變更行程，欲將人員活動行程與神明遶境活動接近或重疊。

陸委會強調，本案所有環節顯示，泉州富美宮及其人員來台交流是經過事前縝密規劃，入境前「化整為零」，入境後伺機「化零為整」，刻意規避我方審查之方式挑戰我方法令，我方將於蒐集完整事證後，依法處置。

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