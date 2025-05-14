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    嘉市北港路區段徵收案 拚10月底前辦公展

    「嘉義市北港路兩側土地區段徵收案」延宕逾17年，嘉義市議員張秀華督促市府完備相關作業，儘速送內政部都委會續審。（記者王善嬿攝）

    「嘉義市北港路兩側土地區段徵收案」延宕逾17年，嘉義市議員張秀華督促市府完備相關作業，儘速送內政部都委會續審。（記者王善嬿攝）

    2025/05/14 18:22

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕「嘉義市北港路兩側土地區段徵收案」延宕逾17年，上月內政部都市計畫委員會決議，同意嘉市採「個案變更」程序方式續審。都市發展處長許懷群表示，將依都委會委員意見，進行興辦事業計畫、主要計畫及細部計畫調整，預計10月底前辦理公開展覽，後續送嘉義縣市聯合都市計畫委員會審議。

    北港路區段徵收案自2005年進行可行性評估、2008年辦理公開展覽，因開發主體不明確且公益性、必要性不足，被內政部都委會退回要求修正，直到去年8月，市府重新送件到內政部都委會，上月市長黃敏惠率市府團隊出席內政部都委會爭取，內政部同意以「個案變更」方式續審。

    市議員張秀華今天市議會總質詢許懷群，此案內政部都委會委員提出包括辦理公開展覽、計畫書內敘明變更理由等資料、提請嘉義縣、市聯合都委會審議通過等三大意見，「有沒有窒礙難行？」許懷群答詢，「尊重都委會委員意見辦理。」

    張秀華說，鄉親反映，台中、高雄等城市發展變化大，一下高速公路交流道常找不到路，然而自國道1號下交流道到嘉義市北港路，「只有更沒落，沒有更進步」，希望市府儘速完備相關作業，呈送內政部都委會續審。

    都發處副處長黃世賢表示，本案屬於「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫（嘉義市新都心地區）案」，北港路兩側土地區段徵收案規劃面積209公頃，規劃以應援嘉市週邊工業區的產業專區做為興辦事業計畫目的，並依都委會意見調整興辦事業計畫、主要及細部計畫，預計10月底公開展覽、11月辦理說明會，後續送縣市聯合都委會審查。

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