納管工廠納特別條例補助 邱志偉籲朝野支持立院三讀

立委邱志偉。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/05/14 18:29

〔記者蘇福男／高雄報導〕美國關稅政策嚴重衝擊國內中小企業，行政院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，編列250億元補助受影響的中小企業進行轉型，經濟部從善如流，將納管工廠也列入補助之列，立委邱志偉疾呼朝野立委建立共識，一同支持特別條例三讀過關。

邱志偉指出，美國關稅衝擊下，台灣以外銷美國的企業首當其衝，行政院通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，利用去年歲計賸餘編列4100億元預算，其中250億元將支持中小企業立意良善，但侷限在合法工廠，讓持續投入資本改善、爭取合法化的納管工廠經營更辛苦，且納管工廠多屬中小型企業，卻是整體產業鏈不可或缺的一環，普遍有資源不足，轉型門檻高的困境。

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他強調，全台有8萬家合法工廠，3.4萬家納管工廠，納管工廠規模不大，卻深度嵌入產業鏈，是諸多國際大廠的衛星工廠與供應商，其中不乏產品外銷、享譽國際的優良業者，亦提供大量在地就業機會，實質支撐地方經濟與基層家庭生計，北高雄作為台灣螺絲產業重鎮，正是此種產業生態系的典型。

經濟部評估後，從善如流將納管工廠也納入補助對象，資格必須是經核准納管的工廠，且受美國關稅政策影響，針對雙軸轉型、技術加值、行銷佈局、跨域整合等領域接受申請補助，每案上限300萬元，補助不超過總經費5成，而有工廠登記證的製造業者，每案補助上限為500萬元。

目前全案尚待立院三讀通過特別條例及預算案，相關補助便可開始受理申請，邱志偉疾呼朝野立委建立共識，一同支持特別條例三讀過關。

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