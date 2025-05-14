台美合作破獲涉洗錢1億美元詐團 AIT：樹立歷史性里程碑

刑事局國際科幹員機場拘提廖女送辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/05/14 18:11

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〔記者黃靖媗／台北報導〕台中地檢署與美國國土安全調查署（HSI）合作，偵破以台籍女子為首的詐騙集團。美國在台協會（AIT）今（14）日表示，本案為台灣刑事警察局與台中地檢署首度依「刑事司法互助協定」回應美方請求，為國際合作樹立歷史性里程碑。

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AIT表示，台中地方檢察署今年稍早與美國及台灣執法單位合作，成功破獲一宗大規模台美跨境金融詐騙案，並逮捕台籍關鍵嫌疑人，該案詐騙手法多針對年長者，涉案洗錢金額超過1億美元（約新台幣30億元）。

AIT說明，本案調查始於2023年5月，起因是執法人員發現兩名台灣旅客攜帶可疑的金融文件，此一發現進而揭露分工精密的跨境犯罪組織，該組織行騙美國各地數以百計的年長者，並透過一系列空殼公司與國際帳戶洗白不法獲利；本次調查的重要合作夥伴包括台灣警政署刑事警察局、法務部、台中地檢署，與美國國土安全調查署駐台北、洛杉磯與納許維爾辦公室。

AIT指出，本案為國際合作樹立了歷史性的里程碑，台灣刑事警察局辦案人員與台中地檢署檢察官首度依「刑事司法互助協定」（Mutual Legal Assistance Agreement，簡稱MLAA）回應美方請求，赴美對1名遭羈押的台籍被告進行提案協商（proffer interview），成功協助執法人員逮捕一名廖姓嫌疑人。廖嫌據信為犯罪集團的高階幹部，主導全球範圍的大規模金融詐騙案件。

國土安全調查署駐台辦公室聯絡官主任盛偉安（Brian Sherota）表示，「當國際夥伴關係建立在信任之上，並受共同使命驅動，就沒有任何犯罪組織能逃過我們共同的打擊」。

AIT表示，本調查行動大獲成功，要歸功於所有參與機關不懈的努力與堅持，隨著調查持續進行，預計將有更多嫌疑人遭到逮捕，持續追查非法金流、將涉案者繩之以法的努力也將持續不懈。

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