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    中共妄稱二戰領導對日作戰 陸委會轟：對歷史最大扭曲！

    陸委會。（資料照）

    陸委會。（資料照）

    2025/05/14 18:35

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦今日指控，賴清德總統演講扭曲二戰歷史，誤導國際輿論，偷渡其「台獨」主張，並聲稱「台灣回歸中國正是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」。陸委會駁斥，中共現在把自己當做二戰的主角，妄稱是中共領導對日作戰，這才是對歷史最大的扭曲。

    5月8日二戰歐洲戰場結束戰事80週年，台灣官方首度舉行紀念活動，賴總統接待歐盟、英國等外國代表，並發表演說。

    賴清德強調，紀念二戰勝利有三項重要的意義，追求真正的和平，有賴守護自由民主的決心和努力，更要透過實力和團結來完成；唯有自由和民主，才能真正帶來國家的發展，唯有尊重人性尊嚴，才能成為受到敬重的國家；以及記取歷史教訓，珍視和平，就不能對侵略行為掉以輕心。

    國台辦發言人陳斌華今日宣稱，台灣回歸中國正是二戰勝利成果，和戰後國際秩序的重要組成部分，這段歷史既記載著中華民族的苦難，也銘刻著中華民族的榮耀。

    陳斌華反嗆，賴清德的演講扭曲二戰歷史，偷換概念、混淆是非，妄​​圖將二戰反法西斯、反侵略的正義歷史，與民進黨謀求分裂國家的邪惡勾當相提並論，以「民主對抗威權」的虛假敘事蠱惑島內民眾、誤導國際輿論，偷渡其「台獨」主張，再次暴露其冥奐不妙的典名。

    陳斌華更說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。正告賴清德之流，80年前的中國能打敗窮兇極惡的日本侵略者，讓台灣重歸中國版圖，80年後的今天，強盛起來的中華民族更不可能再讓台灣從中國分裂出去。搞「台獨」分裂，絕對沒有好下場！

    對此，陸委會表示，賴總統演說陳述二戰歷史事實，並強調和平無價，戰爭沒有贏家，此一說法符合普世價值。

    陸委會強調，中華民國政府全體軍民在二戰中付出無數犧牲奉獻，最終取得勝利。中共當時只圖壯大自己，對戰爭貢獻微不足道。現在卻把自己當做二戰的主角，妄稱是中共領導對日作戰，這才是對歷史最大的扭曲。

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