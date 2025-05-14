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    陳大天等11藝人涉閃兵 內政部：如不符免役資格將補服兵役

    藝人陳大天訊後25萬元交保。（資料照）

    藝人陳大天訊後25萬元交保。（資料照）

    2025/05/14 17:58

    〔記者李文馨／台北報導〕檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，內政部今（14日）表示，已建請國防部全面檢討役男體位區分標準，強化制度設計；並強調，本案如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

    檢警偵辦由男子陳志明為首的「閃兵集團」持續擴大，繼2月拘提王大陸等人後，今晨展開第2波掃蕩行動，鎖定涉嫌妨害兵役、偽造文書的演藝圈人士，包括藝人陳大天、李銓、阿虎等人皆被帶回偵訊。

    內政部今天傍晚透過新聞稿表示，今年初即主動清查異常約120位個案，已移送司法機關併案偵辦；面對兵役制度轉型挑戰，內政部已建請國防部全面檢討役男體位區分標準，強化制度設計，以維護兵役公平與社會正義。

    內政部嚴正呼籲，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依「妨害兵役治罪條例」及相關法令嚴辦，絕不寬貸。本案如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

    依據「兵役法」第3條，男子年滿18歲之翌年1月1日起役，至屆滿36歲之年12月31日除役，稱為役齡男子。

    司長沈哲芳上午受訪說明，涉嫌逃兵役者若超過37歲，依規定不會請當事人回來服兵役，後續也不用回來辦理教召，但當事人的犯罪事實，會被法官判刑。

    內政部最後提醒，兵役制度是國家安全的基石，亦是每位國民共同的責任與榮譽，切勿心存僥倖、以身試法，以免觸法受罰，得不償失。

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