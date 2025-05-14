台灣藝人配合中國官媒促統 陸委會：歐陽娜娜列重要查核對象

台灣藝人歐陽娜娜去年5月轉發中國官媒《央視》統一文宣。（圖取自微博）

2025/05/14 17:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣部分藝人赴中發展，屢在特定時刻配合中國官媒轉發促統貼文。陸委會主委邱垂正今日強調，目前包括藝人歐陽娜娜等人，已列為重要的行政查核對象，後續將持續就具體事證依法處理。

邱垂正今（14日）接受網路直播節目《中午來開匯》專訪時表示，政府尊重藝人赴海外發展的自由，但若行為涉及配合中共黨政軍進行統戰，將依兩岸人民關係條例第33條之一啟動行政查核。

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邱垂正指出，政府對於藝人赴世界各地發展向來持開放態度，也尊重他們赴中國工作。然而，中國常透過媒體或當局施壓，要求在當地發展的台灣藝人進行政治表態，例如中國軍演、過年過節、雙十國慶或總統就職演說期間，就曾出現多名藝人集體轉貼與中國官方立場一致的圖卡內容。

邱垂正表示，這些藝人擁有的知名度，與那麼大的影響力，都是來自台灣的支持與培育，怎麼去了中國發展，回頭來威脅這塊養育你的土地，要來消滅中華民國、矮化台灣，或配合軍演恫嚇台灣，這都非常不當，儘管政府尊重言論自由，若涉及與中共黨政軍合作，將依法查處。

邱垂正說明，藝人於特定時刻轉發相關訊息，將視為具合作性質。陸委會與文化部已組成行政查核小組，釐清是否為個人行為或經紀公司操作，並依法處理。

邱垂正進一步說，查核結果若認定違法，可處10萬至50萬元罰鍰，但重要的是行政提醒與宣導，讓藝人了解法律規定，以免觸法。他強調，目前包括藝人歐陽娜娜等人已列為重要的行政查核對象，後續也將持續就具體事證依法處理。

另外，政府「專案清查」核心軍公教人員是否持有中國身分證，邱垂正表示，截至4月30日為止，有99.87%的軍公教人員完成具結申報，配合度極高。對於尚未完成確認的人員，政府將持續透過其他方式進行查核，以落實法令要求。

政府查出2名軍公教人員持中國身分證，邱垂正說，2人皆為特殊個案，並未主動申請身分證，而是由家人代為辦理，且主動向所屬單位呈報，並放棄中國身分。根據兩岸條例第9條之1第2項規定，相關主管機關得就特殊情況，保留當事人中華民國國籍，因此2人均未遭註銷國籍或軍公教職務。

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