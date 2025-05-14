傳遭藍營鎖定罷免 曾玟學批：赤裸裸的報復

無黨籍苗栗縣議員曾玟學。（資料照）

2025/05/14 19:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗藍委陳超明、邱鎮軍的罷免案，日前因連署書件數不足而未送件，但傳出苗栗的國民黨基層將針對積極參與罷藍委的無黨籍議員曾玟學，作為罷免2階連署的主要對象。對此曾玟學坦言，對我的算帳當然會來，還痛批，「是赤裸裸的報復。」

曾玟學今（14日）於臉書粉專表示，自己曾在苗栗連署沒過時表示，「希望兩位委員不要對表達支持的民眾和店家秋後算帳，因為那是公民理應自由表達的權益。」不過曾玟學也直言，「但對我的算帳，當然一定會來，也正在發生。」

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曾玟學提到，藍營針對的不是自己在議會的表現、不是自己在地方的服務，「不是我做為一位議員是否有認真完成工作，就只是赤裸裸的報復。」更認為，在藍營優勢區要拔除一位無黨籍議員，只要一聲令下動員整個組織系統，並非難事。「因為對邱鎮軍來說，目的不是當個能為苗栗帶來改變的好立委，而是藉立委之位取得優勢，劍指縣長。」

曾玟學強調，「這件事，最快在2030年就會發生，你知我知、苗栗人都知，所以前方任何可能的阻礙，當然都要移除。」最後，曾玟學重申，面對民意的檢驗，自己問心無愧，依然會在議會認真問政、在地方用心服務，爭取更多民眾的支持，「越是急著想撲滅，反抗的火苗只會越燒越旺。」

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