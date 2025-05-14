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    苗博雅揭昔日「反核」立場 黃國昌：台灣有沒有本錢不用核電

    台灣民眾黨黨主席黃國昌14日宣布舉行「518 退貨ㄌㄨㄚˋ」活動，歡迎民眾一同參與，表達對賴政府的不滿。（記者張嘉明攝）

    台灣民眾黨黨主席黃國昌14日宣布舉行「518 退貨ㄌㄨㄚˋ」活動，歡迎民眾一同參與，表達對賴政府的不滿。（記者張嘉明攝）

    2025/05/14 17:35

    〔記者林哲遠／台北報導〕核三廠2號機將於17日停機除役，藍白立院黨團昨以人數優勢通過「核子反應器設施管制法第六條條文修正案」，將現行核電廠運轉執照有效期間延長為60年。面對北市議員苗博雅質疑，民眾黨主席黃國昌2018年曾為反核立場，如今卻提出核三延役公投，黃國昌今日表示，面對當前的地緣政治、國際經貿情勢與挑戰，台灣有沒有本錢不用核電。

    民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，黃國昌在會後召開記者會宣布，民眾黨將於5月18日舉辦「人民要當家」最終場，並痛批民進黨選前騙票、選後跳票，賴清德成績單「慘不忍睹」，民脂民膏被拿去養網軍、養側翼、養媒體、辦演唱會等，呼籲民眾518站出來在退貨牆上貼上滿滿的退貨單。

    針對媒體詢問，台北市議員苗博雅質疑，黃國昌在2018年為反核立場，如今卻提出核三延役公投，更不敢將「核廢料得宜處置」寫進公投主文中，黃國昌聽聞後先說：「我覺得苗博雅，不知道該怎麼形容她，沒有關係，就中性的稱呼就好了。」

    黃國昌接續反駁，苗博雅的客觀事實有點不完整，他不是2018年反核，而是從2014年就開始反核，在日本福島核災發生後，當時很多民眾就對台電管理核電的能力就充滿高度疑慮，但面對當前的地緣政治、國際經貿情勢與挑戰，台灣有沒有本錢不用核電。

    黃表示，如果台灣有獨特的地理優勢，讓我國再生能源能夠達到30至40%，就有條件不用核電，但目前台灣能源這麼依賴外部能源，能源自主性相當低，如何確保國家安全、產業供電穩定、消費者與家戶的用電需求，這些都是客觀事實，也是台灣必須誠實面對的挑戰。

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