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    男藝人閃兵役市議員籲遏阻 新北民政局：建議中央修法提高量刑

    林耀長（右）指出，目前閃兵役、勾結造假診斷證明的量刑都不高，有的用罰鍰就能解決了，盼能從量刑上嚇阻，市府有向中央建議修法提高量刑。（記者黃子暘攝）

    林耀長（右）指出，目前閃兵役、勾結造假診斷證明的量刑都不高，有的用罰鍰就能解決了，盼能從量刑上嚇阻，市府有向中央建議修法提高量刑。（記者黃子暘攝）

    2025/05/14 17:24

    〔記者黃子暘／新北報導〕檢警持續偵辦男藝人涉逃避兵役案，並將涉案人等拘提到案，新北市議員李宇翔、張維倩質詢表示，涉案人等不乏新北案例，試問新北徵集兵役究竟出了什麼問題？希望市府提出相關規定並徹查遏止歪風。民政局長林耀長說，市府將建議中央修法提高相關量刑嚇阻。

    李宇翔指出，檢警偵辦涉嫌逃兵案，其中不乏新北案例，疑似是花10幾萬元偽造血壓異常、心臟問題的診斷證明藉此閃兵役，據他了解這次涉案者不僅有男藝人，還有2名一般役男也涉案，就連尋常民眾都涉案，目前兵役已經恢復為一年期，希望市府提出相關機制杜絕。

    張維倩詢問涉案人等涉嫌是使用什麼手法閃兵？希望市府落實稽查，避免再有逃避服兵役責任的案件發生。

    林耀長答詢表示，涉案人等涉嫌勾結醫療院所開具不實診斷證明，兵役還要到指定公立醫院複檢，因此涉案人等疑似有2次造假嫌疑，複檢都是台北榮民總醫院，涉案人等若判決嫌疑屬實，對於觸犯刑法部分就循刑法罰則處理，該當兵的就會要求他們回來當兵。

    林耀長指出，目前閃兵役、勾結造假診斷證明的量刑都不高，有的用罰鍰就能解決了，盼能從量刑上嚇阻，市府有向中央建議修法提高量刑。

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