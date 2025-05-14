竹市罷團志工被警察要求刪手機照片 楊玲宜：白色恐怖戒嚴翻版

新竹市罷團志工在二階連署期間到果菜市場向市民說明罷免理由，卻遭果菜市場高層驅趕及警察要求刪手機影像照片。（楊玲宜提供）

2025/05/14 17:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署已在4日送件，進入40天查對期，而高虹安二階被罷免的連署份數達5萬1318份，鄭正鈐達53197份。有罷團志工今天在市議會民進黨團陪同下提到先前在果菜市場向市民說明罷免連署時，除遭果菜市場高層驅趕到人行道，甚至警察還要求志工刪手機影像照片。市議員楊玲宜就痛批，這是高虹安的黑手（果菜市場副總經理）介入阻礙，並干擾志工罷免連署活動的進行，儼然就是白色恐怖戒嚴的翻版。

楊玲宜說，諷刺的是，高虹安本人卻可大剌剌走進市場，高舉反罷免的旗幟作大內宣。基隆市府前民政處長動用戶政調個資協助偽造連署被收押，現在又傳出竹市警察局警員受高層的指使，盤查民眾，要求民眾刪除手機內影片。她要問警察局，是根據哪一條法令要求民眾刪除手機內影片，又是依據哪一條規定盤查志工民眾的身分、干擾罷免連署的進行？果菜市場副總經理與工作人員對罷團志工叫囂、驅趕，已明顯違反選罷法。

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楊玲宜怒批，高虹安市府團隊面對民眾連署罷免不知反省，甚至幕僚愛將戲稱連署民眾是大白癡和有毒的一氧化碳，如此高傲目無法紀的心態，充分體現整個團隊「厚顏無恥」的精神。

市府回應指出，有關果菜市場宣傳部分，果菜市場是公共空間，過往各黨各派均曾在選舉時進入果菜市場宣傳，但前提是不能影響果菜市場運作與安全，更不能隨意「擺攤」以免影響果菜市場運作。市府尊重果菜市場及市警局管理公共空間的具體措施，並要求一切應合法合規。市府一貫立場就是依法管理、平等對待。

新竹市罷團志工在二階連署期間到果菜市場向市民說明罷免理由卻遭果菜市場高層驅趕及警察要求刪手機影像照片，罷團志工也現身說法，直說很害怕。（記者洪美秀攝）

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