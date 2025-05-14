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    首頁　>　政治

    國民黨屏東黨部遭搜索 伍麗華：釐清事實 蘇清泉：反對司法迫害

    立委伍麗華認為檢調要調查清楚釐清案情。（伍麗華服務處提供）

    立委伍麗華認為檢調要調查清楚釐清案情。（伍麗華服務處提供）

    2025/05/14 17:08

    〔記者葉永騫／屏東報導〕針對屏東檢調人員今天搜索國民黨屏東縣黨部查死亡連署罷免案，民進黨原住民立委伍麗華表明，她質疑有違法情事，4月17日由律師陪同至屏東地檢署，指控罷免領銜人張芳碩涉嫌違反選罷法、偽造文書罪及個資法，檢調單位先傳喚相關人員，發現有連署人個資遭盜用，完全不知道參與連署，還有死亡民眾連署及非原住民參與連署，為了釐清這些事實，屏東地檢署今天（14日）對國民黨屏東縣黨部展開搜索帶回黨工來釐清事實。

    國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉則說，今天一早還在高鐵往台北的列車上，突然收到黨部人員傳的訊息，指屏東縣黨部被搜索了。被記者攔下訪問，第一時間真的不太了解檢調來搜索的標的與細節，只能表示，尊重司法，勿枉勿縱。

    他強調，罷免權是憲法賦予全民的基本政治權利，這一點毫無問題，但對在野黨區域立委的無差別全面罷免，這不是人民政權的實踐，這是針對反對黨的政治恐怖攻擊，他期待選民做出明智選擇，反對惡罷，反對司法迫害，讓人民發揮智慧帶領國家走出困境，讓台灣恢復政治清明。

    國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉認為搜索黨部是政治恐怖攻擊。（取自蘇清泉臉書）

    國民黨屏東縣黨部主委、立委蘇清泉認為搜索黨部是政治恐怖攻擊。（取自蘇清泉臉書）

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