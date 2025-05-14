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    中共四中全會將換總書記？ 陸委會：習被奪權小道消息非常多

    陸委會主委邱垂正。（圖由《中午來開匯》節目提供）

    陸委會主委邱垂正。（圖由《中午來開匯》節目提供）

    2025/05/14 16:54

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕外傳中共20屆四中全會將出現重大人事變動，中國國家主席習近平可能將中共總書記一職，傳給中共政治局常委丁薛祥，留任中央軍委主席。陸委會主委邱垂正指出，有關習近平被奪權失勢、被逼宮等小道消息非常多，中國內部政治氛圍明顯高漲，任何人事更迭，陸委會都會密切注意，現在習近平內外活動還是如常。

    邱垂正今日接受網路節目《中午來開匯》專訪表示，2025年是中國非常重要的「十四五」規劃收關之年，但我們卻看到習近平在4月底跑到上海，就「十五五」規劃展開調研及座談會，照理說縮關之年應該是總結這5年的經濟、社會發展成果，有一個階段性的宣示或歸納，現在經濟不好，反而沒有。

    邱垂正談及中國黨政軍頻遭調查，特別是解放軍方的，像何偉東、林向陽、苗華這些人，有些已確定在四中全會補人，台灣政府都會關注中共四中全會要幹嘛。

    邱垂正分析，四中全會一般是做「黨的建設」，但剛剛提到開始談論「十五五」，四中全會是否規劃「十五五」內容，或是有一些人事更迭、人事汰處及政府事宜。

    邱垂正進一步說，也看到習近平去年仍是「反貪打腐」，這力道沒有減少，有58名副部級以上中管幹部被公告落馬，到今年仍有18名中管幹部落馬，這些都是副部級以上的。

    邱垂正表示，在中國「反貪打腐」力道仍然沒有改變，還是很強。不過越「反貪打腐」，怎麼會越貪呢？這都引發內部一些高度不滿，所以中國的政治氛圍是很高漲的，各種習近平政權被奪權失勢、被元老逼宮，身體健康因素小道消息非常多，我們也很關注。

    邱垂正評估，現在習近平內外活動還是如常，不過對各種的傳聞都會審慎評估，也會持續關注習相關的情勢，並做審慎的因應，這是陸委會的職責，請國人放心。

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