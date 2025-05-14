林沛祥「邊緣人」說法惹眾怒 曹興誠：停留在低級爬蟲類思維

曹興誠（左）挺基隆絕沛，指林沛祥邊緣人論，代表他還停留在低級爬蟲類，沒有進化。（記者盧賢秀攝）

2025/05/14 16:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥，距法定門檻還有段距離，反共護台志工聯盟今天下午到基隆車隊掃街，呼籲民眾站出來連署。此外林沛祥近日稱罷團志工是「社會邊緣人」，聯電創辦人曹興誠表示，林沛祥說這種對志工侮辱的話，代表他還停留在低等的爬蟲類的思維，還沒進化到民主社會，要把他罷免。

林沛样回應說，他表示尊重曹興誠的言論自由，但感到遺憾、德不配位。

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林沛样「社會邊緣人」說法引爆全台怒火，各地罷團志工在台北轉運站等地收連署書並增援「基隆絕沛」行動。今天參與大車掃成員包括聯電創辦人曹興誠、基隆絕沛領銜人Kevin、基隆市議會民進黨團總召張之豪、市議員鄭文婷等人。

對於林沛祥說罷團志工是社會邊緣人，曹興誠說，極權社會轉型成為民主社會，就好像恐龍進化成為鳥類一樣。可惜民主化的程度，還有很多腦袋還停在爬蟲類的腦袋。

他說，在極權專制體下，如中共的情況就是以大欺小，以強欺弱，大家比的是誰的權力大，誰的官位高，就是爬蟲類的社會和思維。民主化的國家，大家自由自在的、一律平等的、互相尊重的。所以共產黨還在爬蟲類的心態，很多國民黨員，也還是在爬蟲類的心態，國民黨的爬蟲類的思維跟共產黨是一樣的。

曹興誠說，林沛祥講什麼他是Top 1%的人，辦罷免的志工是邊緣人，表示他的思維還是舊時代的爬蟲類思維，進化層次很低，所以大家要捍衛自由，不願意再退回去爬蟲社會，要罷免他。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，林沛祥「邊緣人」的話之後，24小時接不完的訊息，各地的罷免團體都非常的憤怒，為什麼要這樣子侮辱他們，他們並沒有來惹林沛祥，他不可以這樣子對待基隆市的市民以及全國的罷免團體。因此各地罷團來基隆幫忙罷免他，因為立法委員在國會行使的權利影響到每一個國民，他不是只有影響到基隆市而已，所以大家一起來罷免他是很合理，而且有正義、正當性，非常的合理，而且他在立法院沒有好的表現。

民進黨基隆市議會黨團召集人張之豪說，去年罷免在基隆開始，今年大罷免在基隆畫下句點，是善的循環。

反共護台志工聯盟今天下午到基隆車隊掃街。（記者盧賢秀攝）

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