當時你們還沒建國哩！賴清德二戰勝利談話 國台辦怒嗆「背叛民族」

外交部舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，總統賴清德發表談話。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/05/14 18:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月8日為二戰歐戰勝利80週年紀念日，總統賴清德發表談話，同時這也是我國首次正式紀念二戰勝利，引發各界關注。針對當天賴清德的演說內容，中國國台辦今天（14日）做出回應，反過來痛批賴清德「歪曲二戰歷史」，偷渡台獨主張。

賴清德8日發表二戰歐戰勝利談話，直言二戰的勝利奠基於人類社會團結起來，共同反侵略、護家園、追求真正和平的決心和行動；歷史告訴我們，無論用甚麼理由或意識形態，以武力侵略其他國家，都是不正義的罪行，並且必定失敗，團結捍衛家園與自由民主的夥伴，終將會獲得勝利。

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賴清德也強調，要追求真正的和平，有賴守護自由民主的決心和努力，更要透過實力和團結來達成。當年的軸心國，現在都成為100%的民主國家，並享有真正的和平與繁榮，得到世界的尊敬，證明了唯有自由與民主，才能真正帶來國家的發展，唯有尊重人性尊嚴，才能成為受到敬重的國家，而威權和侵略，只會帶來殺戮、悲劇、以及更多的不平等。

賴清德表示，當前我們與參加歐戰的許多民主國家，共享同樣的價值、面臨相似的挑戰，台灣與歐洲正共同面對及經歷新極權集團的威脅，在我們紀念歐戰帶來的和平時，絕對不能忘記歷史的教訓，全世界熱愛自由的人們與國家，此時此刻務必要一起合作，在風險成為危機、危機變成向外擴張的野心前，就緊密團結起來，讓侵略者的野心毫無可趁之機。

針對賴清德的演說，國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上回應稱，「第二次世界大戰是人類歷史上的空前浩劫。中國作為亞洲主戰場，付出了軍民傷亡多達3500萬人的巨大民族犧牲，取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利。台灣回歸中國正是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。這段歷史既記載著中華民族的苦難，也銘刻著中華民族的榮耀。」

陳斌華痛批，「賴清德的演講歪曲二戰歷史，偷換概念、混淆是非，妄​​圖將二戰反法西斯、反侵略的正義歷史與民進黨謀求分裂國家的邪惡勾當相提並論，以『民主對抗威權』的虛假敘事蠱惑島內民眾、誤導國際輿論，偷渡其台獨主張，再次暴露其冥頑不化的台獨本性和數典忘祖、背叛民族的丑惡嘴臉。」

最後他稱，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。鑑往知來，兩岸同胞要增強做堂堂正正中國人的自信，牢記歷史、珍愛和平、團結一心，共同反對台獨分裂和外來干涉，共創中華民族美好未來。正告賴清德之流，80年前的中國能打敗窮凶極惡的日本侵略者，讓台灣重歸中國版圖，80年後的今天，強盛起來的中華民族更不可能再讓台灣從中國分裂出去。搞台獨分裂，絕對沒有好下場！」

不過諷刺的是，德國納粹正式簽訂投降書的時間點為1945年5月8日，而中華人民共和國是於1949年10月1日，不少學者和網友嘲諷二戰勝利根本與中共無關，但長期以來卻扭曲史實。民進黨立委陳冠廷日前就表示，賴總統代表台灣站出來，是要從中華人民共和國手中奪回歷史話語權，撕破中共虛構的歷史敘事。

外交部8日舉辦「歐戰勝利80周年紀念茶會」，總統賴清德、副總統蕭美琴及多位駐台代表出席。 （資料照，記者羅沛德攝）

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