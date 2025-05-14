民進黨全代會定案 6/28台北國際會議中心登場

民進黨全代會今年6月28日在台北國際會議中心登場，圖為去年全代會畫面。（資料照）

2025/05/14 16:15

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中執會下午通過決議，全代會預計6月28日在台北國際會議中心登場，會中未觸及外界矚目的2026縣市長提名議題；今也通過「黨公職赴中港澳與中國人士接觸辦法」，要求黨公職及黨工出入中港澳要落實「事前報備、事後報告」。

民進黨今年接連爆出助理及黨工遭吸收成為共諜，兼任民進黨主席的總統賴清德4月曾表示，在國安法制完備前，民進黨將採取3點做法，未來民進黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化黨公職、黨工及助理的國安法治意識教育。

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民進黨中執會今通過「黨公職及黨職人員赴中港澳及與中國人士接觸管理辦法」。與會人士透露，大致遵循兩個原則，一是先前賴清德說過的落實「事前報備、事後報告」機制；另一個是，無論是否在中港澳地區，黨公職及黨工只要遇到中國人士及其派遣人員試圖進行不當、不法接觸，也要主動向黨部報告。

此外，中執會也通過6月28日在台北國際會議中心召開全國黨員代表大會，並授權黨部成立全代會籌備小組，規劃包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等細節，會中並未觸及選舉提名議題。

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