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    苗博雅質疑昔日反核！黃國昌一開口竟爆「這句話」網友超傻眼！

    民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（記者張嘉明攝）

    民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（記者張嘉明攝）

    2025/05/14 17:23

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手提案修正「核子反應器設施管制法」，讓核三廠再延役20年，昨（13日）於院會三讀通過。北市議員苗博雅點名民眾黨主席兼黨團總召黃國昌，痛批他過去反核，如今卻巴著國民黨通過擁核法案。對苗博雅的質疑，今（14日）黃國昌面對記者提問，一開口竟不是針對問題做回答，而是扯到「性別認同」，且疑似帶有歧視口吻，讓大批網友傻眼。

    核三廠2號機將於本月17日停機除役，但藍白昨天在立法院院會挾人數優勢，三讀通過他們聯手提出的《核管法》第6條條文修正案，將現行核電廠運轉執照有效期間由最長40年，延長為60年。在表決前一天（12日）晚上，環團集結群眾抗議藍白草率修法、罔顧核安，苗博雅也到場聲援，質疑黃國昌2018年身為「以核養綠公投案」的反方辯論人，為何現在卻大轉彎，跟著藍營擁護核電？

    今天黃國昌被媒體問到對苗博雅的質疑有何回應時，一開口竟說：「我覺得苗博雅……要該怎麼形容他？沒有關係吼，就中性的稱呼就好了……」，說到這邊一旁的民眾黨發言人吳怡萱還不小心笑了出來。影評人「如履」今下午在Threads轉發黃國昌這段發言，「請問大家在討論核電，他特地講這個是什麼意思？」。

    網友們紛紛砲轟，「講這一段到底幹嘛？有夠沒禮貌！然後吳怡萱是笑什麼？」、「這個黃國昌是在不禮貌什麼，他想攻擊什麼？」、「以後誰再說民眾黨支持LGBTQ的，我呸！」、「假裝紳士的語調，實則沒水準到不行，旁邊吳怡萱作為女性還笑得出來，也是佩服！」、「無聊當有趣，任何正式場合大家都知道稱呼「苗議員」就好，有必要特地講這段嗎，然後旁邊吳怡萱到底在笑三小」、「真的很沒水準，民眾黨的黨主席是一直以來羞辱性別還有別人的職業為樂？」。

    綜合媒體報導，講完前面那段話後，黃國昌拉回正題，坦言自己過去確實反核，而且是早在2014年就開始，為何現在態度和立場轉變？是因為他當選民眾黨主席後，曾向和碩董事長童子賢請益，針對台灣的能源問題有非常深入的討論，台灣目前面臨地緣政治、能源自主等等的挑戰，要冷靜想想台灣有沒有本錢不用核電，這是最根本的問題。

    黃國昌舉日本為例，2014年福島核災，日本一度停用核電，為何現在重啟？因為日本知道沒有空間不用。如果台灣可以讓再生能源達到3、40%，那就有條件不用核電，不過現實是台灣高度依賴外部能源，無法實現能源自主，如何確保台灣國家安全，以及產業供電穩定，還有家戶用電需求，是台灣要誠實面對的挑戰。

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