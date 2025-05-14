川普提「統一與和平」引發棄台論？ 邱垂正：指美中貿易關係、非台灣

美國總統川普近日談及中美關稅談判時，認為「對統一與和平非常有利」。陸委會主委邱垂正（左）今日強調，AIT已在第一時間回應，川普話語明顯是指美中貿易關係，而非台灣。（圖由《中午來開匯》節目提供）

2025/05/14 16:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普近日談及中美關稅談判時，指中國已同意全面開放市場，認為此舉「對統一與和平非常有利」，其中的「unification（統一）」用詞引發關注，被解讀為「棄台」。對此，陸委會主委邱垂正強調，美國在台協會（AIT）已在第一時間回應，川普話語明顯是指美中貿易關係，而非台灣，「棄台論在美國輿論界是少數」。

川普在白宮記者會表示，中國同意取消所有的非貨幣壁壘，「我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利」。此話一出，再度引發各種「棄台論」猜測。

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邱垂正今日接受網路直播節目《中午來開匯》專訪時表示，AIT第一時間已說明，川普的發言明顯是針對美中貿易關係，不是指台灣，美方也強調美國對台政策不變。

邱垂正補充說，觀察美國當地學者及智庫分析，美國內的「棄台論」是少數，對於整個兩岸局勢分析，大部分都是認為中共對台威脅步步進逼，這是國際社會公認事實。

「改變現狀是北京當局，我們沒有挑釁，是防衛性的！」邱垂正指出，正因為如此，賴總統才會針對台灣當前面對的國安及統戰威脅，提出17項因應策略，防衛台海的現狀不被改變。

邱垂正說，中共日前提出「懲獨22條」，對兩岸正常交流帶來極大殺傷力，激起兩岸人民對立、增添赴中人身風險，「幾乎是你不支持中共統一政策就可能被繩之以法」。

邱垂正示警，懲獨22條包含有判處死刑、缺席審判、終身追溯等設計，搭配「台獨頑固份子舉報信箱」鼓勵檢舉；而這些懲治措施增添赴中人身風險，也對常住中國的台灣民眾帶來惶惶不安，除透過橙色警戒提醒民眾外，勢必要與中國反映、抗議。

另外，海基會近期進行組織優化，傳出人事異動消息，包含資深秘書處處長黃國瑞在內，已有多位主管離職、優退。邱垂正說明，同仁主動申請優退都給予尊重，「不管怎樣，海基會還有很多優秀人才，也感謝退休同仁多年奉獻，依照現有機制運作量能不會受影響」。

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