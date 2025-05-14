藍白大砍預算衝擊宜蘭補助款 縣府：不分黨派爭取原額核定

民進黨籍宜蘭縣議員黃惠慈（左）、簡松樹要求縣政府，應攜手立委陳俊宇向中央爭取一般性補助款原額核定。（記者王峻祺攝）

2025/05/14 16:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕受藍白立委大砍預算衝擊，宜蘭縣今年一般性補助款原本是93.6億元，其中25.5億元被中央列為「未分配數」，等同凍結。立委陳俊宇今天在立院質詢主計總處，要求務必找出權衡作法。縣議員黃惠慈、簡松樹也要求縣政府，應攜手區域立委跟中央繼續協調。縣府回應，不分黨派一起爭取原額核定。

行政院依比例凍結地方政府部分補助項目，宜蘭縣今年一般性補助款原為93億6043.4萬元，現有27％、25億5682.9萬元被列為未分配數；主計總處上月23日將補助款分配及撥付數額函文縣府，縣府本月12日回文並副本立委陳俊宇「懇請仍依原分配數核撥經費。」

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陳俊宇今天在立院質詢主計總處主計長陳淑姿，要求務必多加協助宜蘭，找出權衡作法、解決燃眉之急，讓縣府施政能夠順利推動。他說，立院審議今年度中央政府總預算後，在刪減金額上尚有爭議，所以在行政院完成救濟之前，各縣市的一般性補助款都有一定比例改列未分配數。

縣議員黃惠慈、簡松樹今天在縣議會質詢時，也要求縣府針對一般性補助款遭凍結要有因應政策。黃惠慈說，雖然還在等救濟，但沒有正式結果出爐前，都有轉圜餘地，除積極和區域立委一起向中央協商爭取外，也要做最壞打算，優先盤點可能會受到影響的項目，切勿波及到民生發展與社會福利。

簡松樹則說，中央總預算爭議未解，已先衝擊到宜蘭財政，影響縣內重大發展，宜蘭只有一席區域立委，為了宜蘭好，應該要好好合作，不要再搞大罷免，一起把錢拿回來才能好好施政。

代理縣長林茂盛說，宜蘭債務比例仍被行政院列為中度管理，收到主計總處來函後，認為修改補助款一事「非同小可」，對縣府資金調度無異是雪上加霜，已建請中央從寬核撥原分配數的一般性補助款，並副本立委陳俊宇、吳宗憲，縣府立場不分黨派，一起向中央爭取原額核定。

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