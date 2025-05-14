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    中捷藍線BM01機電標簽約 盧秀燕:擴大經貿往來成功案例

    中捷藍線BM01標簽約，由台灣、新加坡、法國及韓國共同承攬。（記者蘇金鳳攝）

    中捷藍線BM01標簽約，由台灣、新加坡、法國及韓國共同承攬。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/14 16:28

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今進行捷運藍線BM01標機電系統的簽約，新加坡、法國及韓國駐台代表與會，市長盧秀燕表示，邀請三國代表見證，因為得標團隊是跨國團隊，在美國要求增加關稅之後，各國之間都在尋找分散美國以外的市場，因此這一個標案、這個工程，對台灣及三國都有重大意義，是擴大經貿往來的一個成功案例。

    中捷藍線BM01 標統包工程於4月2日決標，由新加坡科技電子有限公司、法國阿爾斯通運輸股份有限公司、韓國現代樂鐵股份有限公司與我國中鼎工程股份有限公司聯合承攬，台中市政府今天簽約，同時邀請新加坡、法國及韓國駐台代表一同見證。

    盧秀燕表示，中捷藍線的機電標及機廠標是跨國團隊，非常有經驗，國內軌道工程有很多是他們承攬，因此邀請3位大使見證。

    盧秀燕表示，美國總統川普4月2日提出要提高關稅後，全世界都找解方，大家都希望市場分散，擴大在美國以外的經貿往來。

    盧秀燕表示，3國進入台中市場非常高興，因此邀3位大使都親自見證，未來美國關稅之後，幾個城市會很具體跟其他國家加強互通有無，大家分散市場，減少因美國關稅所造成傷害。

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