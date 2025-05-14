賴清德：核三2號機未經實質審核 不可能直接延役、立刻重啟

兼任民進黨主席的總統賴清德表示，立法院通過「核管法」修法，把核電廠的使用年限從40年延長到60年，就算依照新法規定，但核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」，甚至「立刻重啟」。（資料照，民進黨提供）

2025/05/14 15:58

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德今在中常會表示，核三廠2號機依法將於週六除役，台灣將正式走入「非核家園」，然而昨天、也就在核三廠除役4天前，立法院通過「核管法」修法，把核電廠的使用年限從40年延長到60年，就算依照新法規定，但核三廠2號機也不可能在未經實質審核下「直接延役」，甚至「立刻重啟」。再過3天，台灣將站在「非核家園」的新起點。

賴清德回顧，「非核家園」的逐步落實，有國際事件及國內民主運動的相互影響，例如1979年的三哩島事件、1986年的車諾比事件、2011年的福島事件，在不同的時期，台灣不斷透過社會對話與公民運動，讓「非核家園」不只一次形成朝野共識。

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賴清德指出，2002他在立委任內與立委賴勁麟提案制定「環境基本法」，並在朝野共識下完成立法，「環境基本法」第23條也將「非核家園」明定入法，成為國家的法定政策目標。2011年東日本大地震福島核災事件後，時任總統馬英九宣布核一、核二及核三廠不延役；2013年廢核大遊行超過20萬人上街頭，高喊「終結核四、核電歸零」，隔年時任總統馬英九、行政院長江宜樺，宣布將核四封存。

賴清德表示，世界各國對於核電，無論是「終止」、「延役」或「重啟」，都是經過嚴謹的科學驗證程序，歷經社會充分的共識，甚至還編列龐大預算支應。不過，昨天，就在核三廠除役的4天前，立法院通過「核管法」修法，把核電廠使用年限，從40年延長到60年，就算依照立法院新通過的「核管法」規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下「直接延役」，甚至「立刻重啟」。

賴清德重申，能源安全就是國家安全，政府當前最重要的工作，就是持續穩定供電、開發多元綠能。2016年民進黨再次執政，推動能源轉型，積極開發再生能源，並提早因應核電廠各機組將陸續除役的法定時程，5月17日之前，核三廠2號機所佔的發電量不到4%；太陽能加上水力、風力等綠色能源的發電量則近30%；今天的備轉容量率，則來到27.91%。

賴清德說，現在的台灣並不缺電，可以穩定供電，依照台電的預估，就算加上人工智慧產業的發展，台灣到2032年也可以穩定供電。與此同時，台灣的空氣品質也逐漸改善，過去幾年，核一廠、核二廠陸續停機，並沒有造成空氣品質的惡化，台灣PM2.5年平均濃度，從2013年的24.0，下降到2024年的12.8。

賴清德表示，政府對核能的一貫立場是，不排除任何有助於淨零的方案和討論。對未來新的、先進的核能技術，也都抱持開放態度，但是，任何的政策變更，都必須要滿足「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個重要的前提，才有繼續進行的可能。

賴清德說，再過3天，台灣將站在「非核家園」的新起點，同時面對氣候變遷、地緣政治、經貿重組的劇烈挑戰。民進黨是民主且負責任的政黨，對於核能議題，核安的疑慮要用更科學嚴謹的程序把關，核廢的選址要用更務實的態度共同面對，而民主的紛爭，需要用更民主的方式，來定紛止爭、凝聚共識，讓台灣繼續向前進。

建於1978年的台電第三核能發電廠（簡稱核三廠），即將於5月17日正式除役。（資料照）

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