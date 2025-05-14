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    前高雄縣議會議長黃振塊辭世 康裕成弔唁

    黃振塊（右）於106年參加「敲響議事槌 飛躍1甲子」展示活動，左為高雄市議會議長康裕成。（高雄市議會提供）

    黃振塊（右）於106年參加「敲響議事槌 飛躍1甲子」展示活動，左為高雄市議會議長康裕成。（高雄市議會提供）

    2025/05/14 16:14

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕前高雄縣議會議長黃振塊本月3日辭世，享耆壽90歲，高雄市議會議長康裕成今（14）日率議會一級主管前往弔唁，感念黃振塊對地方建設與議會發展的貢獻，為後進議員樹立良好典範。

    黃振塊過去曾連任高雄縣議會第12、13屆議員，並擔任第13屆副議長及議長；卸任後仍長期關心市政建設與議會事務，給予後進議員關懷與建議。本月3日傳出他辭世消息，享耆壽90歲。

    現任高雄市議會議長康裕成，於第14屆高雄縣議會初試啼聲，首次當選議員，雖未與黃振塊同屆共事，但兩人皆於高雄縣議會服務，延續民主問政精神及為民服務任務，她特別表達深切的哀悼與感念。

    康裕成表示，黃振塊前議長卸任後，仍長期關心市政，對於議會事務更是「爽快」參與，曾經連續長達11年（100年至110年）參加議員回娘家活動，直到身體健康狀況不允許，才婉拒出席，多年來留下許多珍貴回憶。

    康裕成今天代表高雄市議會，向黃振塊家屬表達誠摯慰問，她強調，黃振塊前議長無論是否擔任議員，皆盡心投入地方建設與公共事務，也為後進樹立良好典範，令人深深緬懷。

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