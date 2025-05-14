國台辦收6000封台獨舉報 國人赴中失蹤、遭關押計102件

國人赴中屢失蹤、遭盤查留置或被中共關押，陸委會主委邱垂正今日接受網路節目《中午來開匯》專訪表示，最新統計已經超過100案，有來報案是102案。（圖由《中午來開匯》節目提供）

2025/05/14 16:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國人赴中屢失蹤、遭盤查留置或被中共關押，陸委會主委邱垂正今日接受網路節目《中午來開匯》專訪表示，最新統計已經超過100案，有來報案是102案，呼籲國人若要前往中國，應做好人身安全風險評估。

邱垂正指出，要跟國人說，如果非必要的行程，盡量不要前往中港澳，因為風險比較高。包括在中國常駐的台商或國人去中國旅行，被盤查、拘留或依照刑法等，限制人身自由的案例，最新統計已超過100案，有來報案是102案，這些案例在在證明赴中風險比較高。

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另外，中國國台辦3月26日設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，揚言「依法追責」台獨份子、公職人員、側翼網紅。國台辦發言人陳斌華今天表示，截至5月13日，專欄已收到近6000封舉報郵件，充分反映民眾對台獨打手、幫兇破壞兩岸交流合作，破壞兩岸同胞的惡行之深惡痛絕。

陳斌華揚言，我們將堅持以事實為依據，以法律為準繩，在核實相關舉報訊息後，對這些打手幫兇依法追責，依法嚴懲。

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