彰化規劃蓋大巨蛋 縣議員許雅琳批賭太大恐淪「蚊子館」

彰化縣議員許雅琳在議會手舉「大巨蛋是面子，春訓基地是裡子」標語，呼籲縣府審慎評估是否興建大巨蛋。（圖許雅琳提供）

2025/05/14 16:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議員許雅琳今天（14日）在議會縣政總質詢中直言，經營一座大巨蛋沒那麼容易，縣府規劃興建大巨蛋的時機與條件尚未成熟，與其賭一顆可能變成「蚊子館」的館場，不如實際爭取設立亞洲棒球春訓基地，才能真正強化基層棒球、帶動地方經濟發展。

許雅琳指出，縣府雖規劃大巨蛋，盼帶動運動觀光產業，但巨蛋的高門檻使用成本與後續經營維護，極可能重蹈日本札幌巨蛋淪為「蚊子館」的覆轍。她舉例，北市大巨蛋一場比賽租金動輒50至100萬元，電費另計，票房還要抽成，基層球隊根本負擔不起，職業賽或演唱會還可以撐起營運，但基層棒球賽或訓練場地只會被排除在外。

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她表示，彰化若能規劃春訓基地，不僅建設成本僅是要花幾百億元才能蓋得成的大巨蛋的不到十分之一，帶來的效益很有可能會比大巨蛋來得多，還能吸引台灣職棒或國際球隊春訓駐紮，帶動住宿、餐飲等周邊經濟。以韓國職棒為例，已有球隊選擇台南亞太棒球村為春訓地點。

「我們應該去思考彰化一定只能蓋大巨蛋嗎？如果能夠不需要花這麼多錢，卻有能帶來更大效益的春訓基地，我們是不是要好好的評估一下？」許雅琳強調，彰化未來也能夠要有下一個王建民、下一個陳傑憲，比起蓋一座大巨蛋，彰化更需要的是一個能夠讓棒球扎根、讓人才持續成長的基地。春訓基地具全年使用潛力，除了春訓，還可承辦台灣職棒二軍比賽、冬季聯盟、黑豹旗等賽事，且地理位置橫跨南北交通樞紐，可望補上中台灣棒球場地缺口。

對此，縣長王惠美指出，台北的大巨蛋幾乎365天都是滿的，使用率很高，彰化已在彰化藝術高中規劃完整的棒球場，未來在大巨蛋還可以有更好的空間，大巨蛋擬採BOT模式開發，無需動用縣府預算，規劃地點交通便捷，靠近國道1號與3號，未來還有捷運綠線通過，商業區與五星級飯店亦一併納入設計，可望帶動人潮與消費。

王惠美進一步表明，彰化大巨蛋並非空談，目前地點已明確、配套完整，相較於其他縣市仍在摸索選址，彰化已整合信義計畫區交通、產業與都市計畫三合一開發，可望成為中台灣體育產業與觀光亮點。

彰化縣議員許雅琳以台南亞太棒球村吸引韓國職棒來台春訓，呼籲彰化縣政府爭取設立亞洲棒球春訓基地。（圖許雅琳提供）

彰化若能成功成為棒球的春訓基地，不僅可承辦台灣職棒二軍比賽、冬季聯盟、黑豹旗等賽事，且地理位置橫跨南北交通樞紐，可望補上中台灣棒球場地缺口。 （圖許雅琳提供）

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