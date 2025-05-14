不回應屏東縣黨部被搜索 國民黨：絕大部分民眾對司法已經不具信心

國民黨文傳會主委林寬裕說，絕大部分民眾對於司法已經不具信心。（資料照）

2025/05/14 16:22

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〔記者施曉光／台北報導〕國民黨屏東縣黨部今天上午因涉偽冒罷免連署案遭檢調搜索，媒體詢問，檢調下一步是否劍指黨中央？國民黨文傳會主委林寬裕說，假設性問題他無法回答，但絕大部分民眾對於司法已經不具信心，希望有關單位要好好思考。

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林寬裕指出，根據雅虎奇摩今天公布的民調顯示，超過4分之3以上的民眾不滿意賴政府這1年來的表現，前2天有另一份民調顯示超過5成民眾不認同司法，認為賴政府用司法對付不同意見者，另也有超過5成的民眾認為台灣民主正在受到威脅，這些數據都能說明檢調的辦案方式，辦藍不辦綠，形成寒蟬效應，對付意見不同的人。

有關民進黨立委王定宇公布台南地檢署起訴書中提及國民黨組發會組織部主任下令台南市黨部蒐集罷免連署書，台南市黨部書記長也證實有抄黨員名冊的情形，媒體詢問，是否可能黨中央沒有下令抄名冊，而是地方黨部自己便宜行事？林寬裕沒有正面回應，他只引用前民眾黨主席柯文哲昨日所稱，某個人是冤獄，在看守所關了9個月，希望能早一點保釋出來，並藉此強調檢調辦案不公平，他說，國民黨對於檢察官起訴書沒有什麼好著墨，只期待未來法院能秉公處理，勿枉勿縱。

媒體提問，國民黨主席朱立倫在2015年反對核電廠延役，支持廢核，如今好像立場已經轉變？林寬裕回應，不一定要解釋為什麼樣的轉變，國民黨長期以來支持的就是合理，過去幾年發展的新型核子能反應器對於現有機組延役的方式，都有一些現代化的作法，希望大家能摒除過去的成見，好好思考核能未來，尤其過去幾年歐盟、美國都把核能當成綠電，這可以最為我們省思的方向。

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