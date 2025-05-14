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    韓國瑜才喊要大家上班！ 藍委驚見集體神隱被諷「不聽話」

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    2025/05/14 16:28

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院會13日開會朝野未出席，立法院長韓國瑜喊話，請3黨團自律自重。而今日立法院外交及國防委員會處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。在預算解凍討論時，國民黨立委無人留下。立委林楚茵諷刺，「韓國瑜昨天院會才宣布，說要上班！國民黨怎麼都不聽話咧？」

    國防部今年度業務費預算遭凍約744億元，立法院外交及國防委員會今日處理其中54案、逾11億元預算。在國民黨立委無人留下討論的情況下，由召委沈伯洋宣布，委員會同意解凍，將送院會處理。

    林楚茵今日在Threads上PO文表示，今年度國防預算遭凍結高達279案、總額899億餘元，是所有部會中最多的。稍早外交國防委員會處理至少11億2千萬的國防部分預算解凍，國民黨當劊子手、凍最多，但預算解凍討論時藍委全數消失，連最後一個質詢的立委馬文君，也沒有留下來。

    林楚茵也說，「韓國瑜昨天院會才宣布，說要上班！國民黨怎麼都不聽話咧？」她並問，難道是怕協助解凍國防預算被中國看到不開心？最後她說：「這些就是藍委的真面目，大家必須看清楚！不要被他們一時的裝模作樣給騙到！」

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