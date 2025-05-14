矢板明夫出示護照 轟國民黨亂貼標籤烏龍爆料

矢板明夫出示他的護照，批國民黨不求證就亂貼標籤。（記者盧賢秀攝）

2025/05/14 15:47

〔記者盧賢秀／基隆報導〕印太戰略智庫執行長矢板明夫日前到基隆為「基隆絕沛」站台宣講，國民黨基隆市黨部卻檢舉他違反公職人員選舉罷免法和入出國及移民法，矢板明夫今下午現身基隆時亮出自己的中華民國護照，表示早就具有台灣國籍。

他批國民黨不求證、胡亂的指控別人，顯示了他們做事不認真，他們現在不是在維護台灣的法律，而是被罷免不知道該怎樣回應人民的憤怒，所以在這裡幹胡亂貼標籤、攪局，他認為這樣的人從政是很遺憾的事。

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國民黨基隆市黨部昨天向中央選舉委員會及移民署檢舉，矢板明夫為罷團站台宣講違反選罷法及移民法，矢板明夫昨天也隨即亮出他的護照打臉國民黨，表示自己去年就取得中華民國國籍。

他今天下午到基隆與聯電創辦人曹興誠共同出席反共護台志工聯盟搶救基隆大車掃活動，再度拿出護照，證明所作所為都合法。

矢板明夫說，現在罷免都沒有成案，也沒有所謂違反選罷法，此外，他們對法律的認知確實不正確，他去年就已經成為台灣人，已經加入了中華民國的國籍。他的作為在評論本國的政治人物，包括立法院立法委員是不是稱職的問題，是他作為國民的一個權利，也是屬於他的言論自由。

他希望國民黨好好去確認求證，要指控別人有沒有放棄日本籍，向日本政府確認了嗎？就在這像潑婦吵架一樣，他到現在都沒有接受任何的電話求證，昨天移民署和中選會都已經說明他沒有涉法。

矢板明夫指出，國民黨不光不求證就胡亂指控別人，烏龍爆料，這顯示了他們做事不認真，他們現在根本不是維護台灣的法律，而是他們在被罷免後不知道該怎樣回應人民的憤怒，所以在這裡幹胡亂貼標籤、攪局，這樣的人從政是很遺憾的事。

矢板明夫出示他的護照，批國民黨不求證就亂貼標籤。（記者盧賢秀攝）

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