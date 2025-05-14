轟蔡英文穿9萬名牌外套「炫富」 反被網友挖藍白黑歷史打臉

蔡英文訪歐期間，身穿一件黑色夾克外套的照片，有網友指是義大利頂級羊絨品Loro Piana。（蔡英文辦公室提供）

2025/05/14 18:17

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕代表台灣2度訪歐的前總統蔡英文，目前正在英國與政界、學界交流，參訪動態引發各界關注。然而，有網友日前在社群發文稱，蔡英文訪歐期間身穿一件義大利名牌、要價約9萬元的黑色夾克外套，根本是在「故意炫富」、「不知民間疾苦」，相關貼文一出，引發網友熱烈討論。

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據了解，蔡英文從本月9日深夜啟程前往歐洲出訪後，會在臉書粉專、IG、Threads、X（前Twitter）的官方社群帳號，發布自己的最新參訪動態文章，以及參訪時的照片與影片。其中，蔡英文被鏡頭拍到身穿一件黑色夾克外套的照片，吸引不少人目光，事後有眼尖網友指出，來自以「低調靜奢」聞名的義大利頂級羊絨品Loro Piana。

從Loro Piana官網顯示，這系列的外套目前僅剩短版款式；至於從其他國外電商的頁面顯示，同款式的外套一件售價約3000美元（約新台幣9萬1650元）。對此，有部分藍白支持者感到不滿，紛紛上網發文砲轟蔡英文穿這件外套出國，根本就是故意炫富、顯示自己多麼會浪費錢，甚至質疑她涉嫌貪汙，相關文章曝光後引發關注。

網友紛紛留言表示，「小英的身價才買這個很低調吧」、「難道前總統出國要穿得像乞丐ㄧ樣？」、「炫富是恨不得把牌子秀給大家看，而不是讓大家猜半天是哪一個牌子欸」、「就典型的民進黨的人不能有錢，只有國民黨這樣高貴尊榮不凡的天龍人，才有資格的奴才論調」、「工作30年，就算是上班族，要是買不起一件10萬的外套，我會懷疑他理財有問題，代表連自己的緊急預備金都沒辦法存好，作死活該」。

也有網友翻出藍白政治人物「浪費錢」的黑歷史吐槽，「外套9萬就貪汙，那某松信區立委怎麼辦」、「穿高腰褲都可以想要買2間破億的房子了」、「馬英九才噁心，花國家錢的時候搭高級車都不會屁股癢，卸任禮遇期滿要花自己錢的時候就特地去搞一台二手老Wish來坐」、「堂堂一個把台灣帶到世界高峰的將近70歲的前總統，穿的比35歲的徐巧芯一個包、一隻錶都還不如...而且徐巧芯只做4屆而已就全身名牌」。

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