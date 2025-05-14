李孝亮抱怨聯繫不上朱立倫 楊智伃：可找文傳會主委林寬裕和我

國民黨14日舉行中常會，黨主席朱立倫會前發表談話，強調國民黨持續拼經濟。（記者劉信德攝）

2025/05/14 15:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在台北市「罷雙吳」遭遇瓶頸，其中擔任罷免民進黨立委吳沛憶領銜人的國民黨青年軍李孝亮呼籲黨中央協助，並透露始終無法聯繫上國民黨主席朱立倫，對此，國民黨發言人楊智伃回應，國民黨不是只有朱立倫一人，要聯繫朱立倫也不是只有打電話給朱立倫本人，可以聯繫文傳會主委林寬裕與她。

林寬裕表示，國民黨部一直都有與李孝亮保持聯繫，朱立倫日前還下達全力協助連署工作，對於李孝亮為何會有這樣的陳述，黨中央會再進一步溝通，了解罷團還需要那些幫忙。

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楊智伃則說，國民黨與李孝亮都有保持密切聯繫，她並強調，國民黨不是只有黨中央，台北市議會、台北市黨部與黨中央其實也沒有分得那麼清楚，今天台北市議會國民黨團全體表達支持罷免雙吳，朱立倫在上上周也下達指令要求所有黨工投入連署，希望外界不要再把國民黨區分為黨中央、地方黨部，大家是共同團隊，而且國民黨不是只有朱立倫，聯繫朱立倫也不是只有打電話給朱立倫本人，可以聯繫林寬裕與她。

楊智伃強調，自己平常都有跟李孝亮保持聯繫，而且國民黨已經釋出非常多的善意，希望李孝亮能感受到國民黨是與他站在一起，國民黨是一個大家庭，大家不要再分彼此，如果李孝亮擔心連署狀況，國民黨會跟他站在一起努力。

此外，針對台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安今日在台中合體，外界關切兩人動向是否與黨主席選舉相關，林寬裕表示，黨主席選舉朱立倫已經多次說過，對於任何有意願承擔的黨員同志都非常歡迎，也求之不得。

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