為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦批賴總統「台海危機製造者」 賴瑞隆：中共別再矇眼說話！

    民進黨14日舉行中常會，立委賴瑞隆出席，並在會前受訪。（記者廖振輝攝）

    民進黨14日舉行中常會，立委賴瑞隆出席，並在會前受訪。（記者廖振輝攝）

    2025/05/14 15:33

    〔記者陳昀／台北報導〕中國國台辦發言人陳斌華今批評賴清德總統是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。對此，民進黨立委賴瑞隆出席中常會前受訪表示，中共對台滲透、文攻武嚇、資訊戰、癱瘓我國網路等，誰才是麻煩製造者？國際都很清楚是中共，中共不要再矇著眼睛說話了。

    賴瑞隆表示，大家都看得很清楚，從蔡英文前總統到賴清德總統，都採取穩健務實、不挑釁的路線，但也對國家安全、國防做好萬全準備，並跟友方保持良好的一些溝通，不做任何危險、讓外界擔憂的動作。

    賴瑞隆說，從全世界民主國家對台灣越來越支持就看得出來，台灣走在穩健的道路上，如果有問題的話，早就被美國、日本、其他國家提出一些意見了，可見蔡總統和賴總統的穩健表現，是得到世界各國肯定的。

    賴瑞隆認為，中共整天軍機軍艦的騷擾，灰色地帶演習，滲透台灣、文攻武嚇、各種資訊戰，甚至癱瘓我們國家的網路等等，所有作為都是中共發動的，所以誰才是麻煩的製造者，國際非常清楚，其實是中共，所以我想國台辦不要再矇著眼睛說話了。

    賴瑞隆強調，事實是台灣在努力維持台海的現狀、維護台灣的自由民主，而中共才是在破壞台海的現狀，希望中共能夠改變作為，不管是軍機、軍艦、軍事演習，或者文攻武嚇，都只是讓台灣人民更加的反感，更加的看清中共的本質。我想這不會有助於兩岸的關係。

    他強調，同時間，這樣強硬強暴的一些措施，也只會讓台灣人民跟中共的政權越來越遠，越來越堅定走在自由民主的路上，越來越堅定拒絕接受專制中共的統一。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播