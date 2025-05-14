國台辦批賴總統「台海危機製造者」 賴瑞隆：中共別再矇眼說話！

民進黨14日舉行中常會，立委賴瑞隆出席，並在會前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/05/14 15:33

〔記者陳昀／台北報導〕中國國台辦發言人陳斌華今批評賴清德總統是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。對此，民進黨立委賴瑞隆出席中常會前受訪表示，中共對台滲透、文攻武嚇、資訊戰、癱瘓我國網路等，誰才是麻煩製造者？國際都很清楚是中共，中共不要再矇著眼睛說話了。

賴瑞隆表示，大家都看得很清楚，從蔡英文前總統到賴清德總統，都採取穩健務實、不挑釁的路線，但也對國家安全、國防做好萬全準備，並跟友方保持良好的一些溝通，不做任何危險、讓外界擔憂的動作。

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賴瑞隆說，從全世界民主國家對台灣越來越支持就看得出來，台灣走在穩健的道路上，如果有問題的話，早就被美國、日本、其他國家提出一些意見了，可見蔡總統和賴總統的穩健表現，是得到世界各國肯定的。

賴瑞隆認為，中共整天軍機軍艦的騷擾，灰色地帶演習，滲透台灣、文攻武嚇、各種資訊戰，甚至癱瘓我們國家的網路等等，所有作為都是中共發動的，所以誰才是麻煩的製造者，國際非常清楚，其實是中共，所以我想國台辦不要再矇著眼睛說話了。

賴瑞隆強調，事實是台灣在努力維持台海的現狀、維護台灣的自由民主，而中共才是在破壞台海的現狀，希望中共能夠改變作為，不管是軍機、軍艦、軍事演習，或者文攻武嚇，都只是讓台灣人民更加的反感，更加的看清中共的本質。我想這不會有助於兩岸的關係。

他強調，同時間，這樣強硬強暴的一些措施，也只會讓台灣人民跟中共的政權越來越遠，越來越堅定走在自由民主的路上，越來越堅定拒絕接受專制中共的統一。

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