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    綠委吳沛憶啟動巷戰迎罷免 文宣見國民黨里長方荷生也推薦

    吳沛憶迎戰罷免，比照選舉啟動巷弄戰掃市場、發文宣等。文宣更邀請中正萬華區20位里長聯名力挺，當中也包含國民黨籍、「最強里長」方荷生推薦。（吳沛憶辦公室提供）

    吳沛憶迎戰罷免，比照選舉啟動巷弄戰掃市場、發文宣等。文宣更邀請中正萬華區20位里長聯名力挺，當中也包含國民黨籍、「最強里長」方荷生推薦。（吳沛憶辦公室提供）

    2025/05/14 16:05

    〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨立委吳沛憶罷免案二階連署中，國民黨今（14日）更啟動12區車掃聲援。對此，吳沛憶表示，國民黨喊出罷免時她就定調不打口水戰，要用政績及在地服務成績單說話，目前已比照選舉啟動巷弄戰掃市場、發文宣等。文宣更邀請中正萬華區20位里長聯名力挺，當中也包含國民黨籍、「最強里長」方荷生推薦，方大讚吳疫情期間站在第一線。

    吳沛憶表示，要透過加強在地耕耘，也希望透過文宣讓更多民眾知道她過去幾年的成績與努力，文宣不走攻擊路線，而是羅列國會問政，以及她在教育兒少、銀髮、青年、在地觀光經濟和建設等領域的成績。

    文宣當中，也邀請中正萬華超過三分之一、20位里長聯名力挺，吳沛憶表示，還有許多里長私底下協助，只是礙於黨籍或壓力較不方便露臉，但都是長期一起合作的好夥伴；她從議員時期就和里長們積極爭取建設，包含多個公園改造、改善校園設施、強化行人安全、增加停車場，也推動艋舺公園改建、爭取中央補助萬大線257憶，這些都和地方發展息息相關。

    文宣中，方荷生提及吳沛憶在疫情三級警戒期間站在第一線；吳沛憶說，疫情期間她的服務處成立確診關懷站，協助上百位確診個案、服務超過1200個家庭，也媒合企業捐贈物資包配送至里辦公處，爭取萬華疫苗接種站；後續更協助商圈紓困、振興，並媒合社會企業、在地老店上架「萬華好WAY」禮盒；雙方先前也合作捐毛衣做公益，多年來一起關懷社區弱勢。

    此外，友洗社創創辦人林立青也掛名推薦，林並發起「回心轉憶，留下沛憶」社群串聯，邀請更多朋友一起寫下對吳沛憶的支持；吳沛憶說，她和林立青、螢圃里長陳木松爭取將國防部閒置數十年的老舊房舍活化，並邀請水電職人公益協會認養修繕，今年已經改造完成，未來將提供里民公益基礎水電課程，讓更多人認識水電。

    吳沛憶說，能為中正萬華服務是她的榮幸，超過2600天她一直待在這裡；而罷免是公民的權利，她尊重不同的聲音，未來會持續秉持初衷繼續努力，相信正義、在地的力量將會戰勝報復式罷免。

    吳沛憶迎戰罷免，比照選舉啟動巷弄戰掃市場、發文宣等。文宣更邀請中正萬華區20位里長聯名力挺，當中也包含國民黨籍、「最強里長」方荷生推薦。（吳沛憶辦公室提供）

    吳沛憶迎戰罷免，比照選舉啟動巷弄戰掃市場、發文宣等。文宣更邀請中正萬華區20位里長聯名力挺，當中也包含國民黨籍、「最強里長」方荷生推薦。（吳沛憶辦公室提供）

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    吳沛憶迎戰罷免，比照選舉啟動巷弄戰掃市場、發文宣等。文宣更邀請中正萬華區20位里長聯名力挺，當中也包含國民黨籍、「最強里長」方荷生推薦。（吳沛憶辦公室提供）

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