北市府辦社子島公聽會挨批公然違法 地政局：合法合規

地政局聲明社子島環評訴訟定讞前，環評審查結論仍為有效，該公聽會合法合規，絕無違法行政情事。 （記者塗建榮攝）

2025/05/14 16:13

〔記者劉詠韻／台北報導〕社子島開發禁建逾50年，台北市長蔣萬安沿用柯市府通過的提案，百名社子島居民組成自救會提起行政訴訟救濟，台北高等行政法院判決勝訴，有民眾抗議北市府今舉行第二場公聽會無疑是公然違法；地政局聲明社子島環評訴訟定讞前，環評審查結論仍為有效，該公聽會合法合規，絕無違法行政情事。

地政局表示，市府就環評提起上訴，區段徵收作業依法持續進行，辦理社子島環評合法且嚴謹，並無判決書所指違法違誤情形，將就台北高等行政法院對社子島開發計畫環境影響評估審查結論的判決提起上訴，判決定讞前環評審查結論仍為有效，後續市府將依法賡續辦理區段徵收事業計畫公聽會、協議價購、區段徵收公聽會等法定作業，以降低對社子島開發案的影響。

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地政局說明，依據《土地徵收條例》相關規定，舉行第2場事業計畫公聽會依都市計畫法舉行公開展覽及說明會，得不必再舉行事業計畫公聽會；因社子島地區都市計畫係於2016年間辦理公展說明會，距後續申請徵收已逾3年，依同細則規定應舉行至少2場事業計畫公聽會。

地政局指，區段徵收事業計畫，並非區段徵收計畫，舉行第2場次社子島區段徵收事業計畫公聽會目的其一為「資訊揭露」，即透過公聽會向土地所有權及利害關係人，說明社子島採區段徵收開發的公益性、必要性、適當性及合法性，以及開發計畫內容規劃等，相關資料除於現場發放外，業已事先公開於「明日社子島網站」提供下載；其二目的為「意見蒐集」，透過土地所有權人及利害關係人意見之陳述，以蒐集其對於開發意見。

地政局續指，社子島土地所有權人數眾多，礙於場地及時間限制，除採分流方式分上下午梯次辦理，及同步於「明日社子島網站」直播外，為讓土地所有權人及利害關係人能充分陳述意見，除可現場登記發言，也可使用市府提供的陳述意見單採書面方式陳述意見，所有意見將逐一回應列入紀錄，郵寄函送予陳述意見之當事人；至於各場次事業計畫公聽會紀錄，則添附於區段徵收計畫中，作為內政部審議社子島區段徵收計畫參考。

地政局強調，市府對於社子島開發謹守區段徵收法定作業程序，依序辦理事業計畫公聽會、協議價購及區段徵收公聽會、區段徵收計畫書報內政部核定等法定程序，同時持續辦理土地改良物查估作業及地方溝通作業。

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