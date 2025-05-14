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    首頁　>　政治

    亞亞稱台灣為中國一省 劉世芳：台灣是中華民國 、擁民主與法律基礎

    立法院內政委員會今天處理114年度中央政府總預算有關內政部及所屬預算解凍案，邀內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況。（記者羅沛德攝）

    立法院內政委員會今天處理114年度中央政府總預算有關內政部及所屬預算解凍案，邀內政部長劉世芳率同所屬列席報告業務概況。（記者羅沛德攝）

    2025/05/14 16:21

    〔記者李文馨／台北報導〕中配「亞亞」劉振亞因發表武統言論，被廢止居留許可，她返回中國後，昨首度更新抖音帳號。民進黨立委李柏毅質詢指出，亞亞發文稱台灣是中國一個省，無法驅逐她出境；內政部長劉世芳答詢說，台灣與中國是不同國度，台灣是中華民國，有自己的民主與法律基礎，任何人主張武統應依法接受處罰。

    劉振亞昨在影片中點名劉世芳施壓移民署，對她進行政治迫害，用最高標準處理案件，以「遣返」名義將她驅逐台灣。她也說：「要知道，『遣返』這個詞是用於國與國之間，而台灣是中國的一個省，他們是沒有資格在中國的土地上，遣返任何一個中國人」。

    李柏毅質詢指出，「你的好朋友中配亞亞在抖音發影片說」，台灣沒有辦法驅逐中國人出境；劉世芳此時打斷質詢強調：「她不是我的好朋友，我先跟委員講一下，她不是我的好朋友」，李柏毅隨後請部長正式回應。

    劉世芳答詢說，台灣和中國本來就是不同的國度，台灣是中華民國有自己的法律基礎，任何人如果主張武力統一，不論身在何處，按照台灣法律就應該接受台灣處罰或裁罰，甚至要請當事人限令出境。

    劉世芳再次重申，「這位亞亞不是我的好朋友，我不認識她，請委員能夠更正」。

    李柏毅也提到，韓國知名直播主柳允進（暱稱企鵝妹）與美國籍YouTuber樂樂法利都取得台灣就業金卡，卻因擔任一日店長或上通告遭禁止入境，移民署相關處置是否過於苛刻。

    劉世芳回應，台灣是有法律的地方，若兩人覺得法律適用有困難，內政部支持他們進行訴願等相關程序。

    內政部長劉世芳答詢說，任何人主張武統應依法接受處罰。（記者李文馨攝）

    內政部長劉世芳答詢說，任何人主張武統應依法接受處罰。（記者李文馨攝）

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