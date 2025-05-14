凌濤：要求桃市府清查林月琴經手案件 有無孩童被安全網漏接

國民黨桃園市議員凌濤14日指出，林月琴近年在桃園市擔任督導及講師高達9案、36次，已要求桃市府全面清查林月琴經手案件，有無孩童被社會安全網漏接。（資料照）

2025/05/14 16:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨不分區立委林月琴被爆是男童剴剴案的外聘督導，林月琴日前在黨團記者會澄清，幹事長吳思瑤質疑，在野陣營為了轉移剴剴案的焦點甩鍋抹黑。國民黨桃園市議員凌濤今（14）日指出，經調閱資料，林月琴近年在桃園市擔任督導及講師高達9案、36次，已要求桃市府全面清查林月琴經手案件，有無孩童被社會安全網漏接。

凌濤指出，林月琴自詡是「孩子的保護傘」，卻未能即時接住可憐的孩子，事件爆發後不僅推諉卸責，態度更讓家長憤怒不已，如今又傳出施壓社福團體不能給資料，干預檢驗罪加一等。

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凌濤質疑，面對惡保母姐妹的判決結果不如預期，林月琴還發出3點聲明，再度歸咎他人疏失，卻隻字未提自身責任，如今更被揭露，她任職的基金會與其立委身分涉及標案利益迴避問題，但她堅拒請辭，可能就是為了繼續從機構及衛福部推薦，領取講師費與出席費。

凌濤指出，雙北市議員鍾沛君、江怡臻揭露，林月琴近年在台北市領取超過14萬元，在新北更累計上看百萬，他也要求桃市府全面清查林月琴經手的所有個案，有無孩童被社會安全網漏接，發現在桃園她接案多達9件、出席達36次，其中大量集中於2023年剴剴案發生時期，難怪她無暇詳查剴剴訪視紀錄，獲知訊息之後卻未即時通報，涉及隱匿，形同共犯結構的一環，呼籲林月琴應立刻辭去靖娟文教基金會董事與台灣兒童權益聯盟副理事長職務，同時辭去不分區立委職位，靜待調查其是否違反利益迴避規定及個案督導失職責任。

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